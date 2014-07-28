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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 20 жов, 2019 12:44
Alex2007 написав:
И валюту некуда пристроить под нормальный процент....
Помню пару недель назад звонят мне из Пумбы. Предлагают специальные повышенные ставки по депозитам в гривне. Говорю, мне гривна не интересна, по баксу сколько. Она - мне говорит: ставка выше аж на 0.25% вроде, а именно 2 с чем-то, даже не помню точно, но около того.
За такие неприличные предложения послал их куда подальше (сдержался, правда, цензурно
) и сказал что если еще будут понижать - вообще все вынесу.
Короче, на всякий случай, готовлюсь морально
к дальнейшему медвежьему шабашу и продолжению процесса выжимания у пипла валюты по-дешевке. Особенно у тех, кто брали 27-28 и сейчас просто вынуждены будут сдавать так дешево, а таких абсолютное большинство. Вот такая схема сейчас в работе (больно она понравилась керманычам)
Приветствую!
Нынешнее время как-то не даёт возможности экстразаработков - когда зимой сдал по 28, забросил на депо и на выходе % плюс разница на курсе)))
Купил по 24,5, сейчас могу сдать по 24,90 - так и на гривневых депо за это время (месяц) заработок тот же получился!
Конечно, если как zzzzz сумеешь за несколько дней купить-продать и 3% заработать на курсе, то это супер! Но у меня так не получается! Поэтому всё покупал, чуток в гривнах на депо лежит под хорошие ставки, остальную гривну - на гривневые траты оставляю (зимой поступлений мало)! Из валютных депо меньше 4,5% не рассматриваю и если будет меньше, то не понесу!
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SAndriy1
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:13
Alex2007 написав:
И валюту некуда пристроить под нормальный процент....
конкорд 3% в долларах и евро на текущем счету (карта энджой) в любой момент когда нужно вышли в гривну
SAndriy1 написав:
Конечно, если как zzzzz сумеешь за несколько дней купить-продать и 3% заработать на курсе, то это супер!
даже zzzzz не знает сможет ли он после откупиться с проффитом.
SAndriy1 написав:
Купил по 24,5, сейчас могу сдать по 24,90 - так и на гривневых депо за это время (месяц) заработок тот же получился!
классическая схема загона в гривну, делают валюту "неинтересным" активом мотивируя нетерпеливых сливаться и уходить на гривнодепо.
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vitaliian
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:21
Я ж не сливаюсь))) я делаю выбор над каждой порцией поступлений гривны! Вопрос слива валюты не рассматриваю!
Для меня это вопрос планирования: нужно 30.06.20 сделать платёж 300000 гривен - и я смотрю варианты (или Альянс под 18+% на девять месяцев, или купить по 25, сдать по 26-27 декабрь-январь и на депо на полгода)
Выбор невелик)))
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SAndriy1
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