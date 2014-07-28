Alex2007 написав:

И валюту некуда пристроить под нормальный процент....Помню пару недель назад звонят мне из Пумбы. Предлагают специальные повышенные ставки по депозитам в гривне. Говорю, мне гривна не интересна, по баксу сколько. Она - мне говорит: ставка выше аж на 0.25% вроде, а именно 2 с чем-то, даже не помню точно, но около того.За такие неприличные предложения послал их куда подальше (сдержался, правда, цензурно) и сказал что если еще будут понижать - вообще все вынесу.Короче, на всякий случай, готовлюськ дальнейшему медвежьему шабашу и продолжению процесса выжимания у пипла валюты по-дешевке. Особенно у тех, кто брали 27-28 и сейчас просто вынуждены будут сдавать так дешево, а таких абсолютное большинство. Вот такая схема сейчас в работе (больно она понравилась керманычам)