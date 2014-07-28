Або апять 25, або 26.
На наступну дату лишаю 25,56.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33
Або апять 25, або 26.
На наступну дату лишаю 25,56.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Як би дико це не звучало, але в листопаді, з високою долею імовірності, побачимо 24,5 а може й трохи менше...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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