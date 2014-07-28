Додано: Чет 31 жов, 2019 23:29

orest написав: Як би дико це не звучало, але в листопаді, з високою долею імовірності, побачимо 24,5 а може й трохи менше... Як би дико це не звучало, але в листопаді, з високою долею імовірності, побачимо 24,5 а може й трохи менше...

Ничего дико удивительного нету.В подкорковое сознание вбили людям в голову что осенью обязательно должно дорожать. 3 или 4 года повторили - все схавали - давай опять. Ага - банан с хреном. Всю гривну, кто хотел, потратил на покупку баксов - покупателей нет, точнее купить хочется, но "фиат закончился". А покупатели облигаций не такие дураки как многие думали и думают.И кто-то очень хорошие бабки рубит.Ничем наш валютный рынок не отличается от других рынков - и там, и тут работают манипуляторы, к-рые и заправляют курсами-котировками. И никто меня не убедит в обратном. Весь этот так называемый фундамент, технанализ - дело такое, если вкратце, можно не обращать внимания особого. Всё равно никто никогда не способен достоверно спрогнозировать курс, опираясь на фундаменты и теханализ, к-рый имеет свойство часто "ломаться".Пока что самым умным и матёрым в плане финансов здесь оказался вроде лишь Долярчик; и кажется выйдет он из гривны тоже вовремя, с профитом солидным.