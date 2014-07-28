Або апять 25, або 26.
На наступну дату лишаю 25,56.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33
Або апять 25, або 26.
На наступну дату лишаю 25,56.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Як би дико це не звучало, але в листопаді, з високою долею імовірності, побачимо 24,5 а може й трохи менше...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:29
Ничего дико удивительного нету.
В подкорковое сознание вбили людям в голову что осенью обязательно должно дорожать. 3 или 4 года повторили - все схавали - давай опять. Ага - банан с хреном. Всю гривну, кто хотел, потратил на покупку баксов - покупателей нет, точнее купить хочется, но "фиат закончился". А покупатели облигаций не такие дураки как многие думали и думают.
И кто-то очень хорошие бабки рубит.
Ничем наш валютный рынок не отличается от других рынков - и там, и тут работают манипуляторы, к-рые и заправляют курсами-котировками. И никто меня не убедит в обратном. Весь этот так называемый фундамент, технанализ - дело такое, если вкратце, можно не обращать внимания особого. Всё равно никто никогда не способен достоверно спрогнозировать курс, опираясь на фундаменты и теханализ, к-рый имеет свойство часто "ломаться".
Пока что самым умным и матёрым в плане финансов здесь оказался вроде лишь Долярчик; и кажется выйдет он из гривны тоже вовремя, с профитом солидным.
24.68 на середину ноября.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
24.99 на 15.11
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