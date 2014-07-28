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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1595159615971598>
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33

Або апять 25, або 26.
На наступну дату лишаю 25,56.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Як би дико це не звучало, але в листопаді, з високою долею імовірності, побачимо 24,5 а може й трохи менше...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:29

  orest написав:Як би дико це не звучало, але в листопаді, з високою долею імовірності, побачимо 24,5 а може й трохи менше...


Ничего дико удивительного нету.
В подкорковое сознание вбили людям в голову что осенью обязательно должно дорожать. 3 или 4 года повторили - все схавали - давай опять. Ага - банан с хреном. Всю гривну, кто хотел, потратил на покупку баксов - покупателей нет, точнее купить хочется, но "фиат закончился". А покупатели облигаций не такие дураки как многие думали и думают.
И кто-то очень хорошие бабки рубит.
Ничем наш валютный рынок не отличается от других рынков - и там, и тут работают манипуляторы, к-рые и заправляют курсами-котировками. И никто меня не убедит в обратном. Весь этот так называемый фундамент, технанализ - дело такое, если вкратце, можно не обращать внимания особого. Всё равно никто никогда не способен достоверно спрогнозировать курс, опираясь на фундаменты и теханализ, к-рый имеет свойство часто "ломаться".
Пока что самым умным и матёрым в плане финансов здесь оказался вроде лишь Долярчик; и кажется выйдет он из гривны тоже вовремя, с профитом солидным.

24.68 на середину ноября.

:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

24.99 на 15.11
yurko81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:47

25,18 на 15/11
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:38

да ёшкин кот, шо творят с... - апять 25, но вже без копеек.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю победителя и призеров!
25,30 на середину месяца оставлю!
Прогнозов ноль. Бюджет платит мелочь всякую, крупного ничего не видели во втором полугодии. Курс нормально прихорашивают, топлива нет. Ещё и анонс по новым 4-х летним ОГВЗ...
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

А вообще ощущение, что заставят своей игрой сдавать по 24,5+- тех, кто купил по 26+! Чтобы потом они сданное по 24,5 откупали уже по 30+)))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:36

24.85 на 15/11

Бюджет не выполняется, промпроизводство в минус, а праздник гривны продолжается
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:51

весь год мой прогноз в пролёте. :oops:
поэтому больше не буду угадывать какой будет курс. :roll:
может тогда повезёт расстаться с долярами по хорошему курсу. :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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