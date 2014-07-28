Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:56

Alex2007 написав: Ничего дико удивительного нету. Ничего дико удивительного нету.

Та я, власне, не про поточну ситуацію, а про те, що дивно на фоні кілька річного досвіду. Про те, що сезонність поламалася, я давно попереджав.Глобально дальше і глибше можна буде говорити тільки коли стане відомо прізвище нового премєра, може й кількох ключових міністрів. Теперішні вузько спеціалізовані, брутальні, бородаті керовники самокатів відіграють свою роль однаково добре коли зможуть чи не зможуть домовитися з МВФ. Далі канали Коломойського, Пінчука (при нейтралітеті Ахметова) доведуть всій країні імпотентність та бездарність і необхідність заміни на досвідчених і розумних (перші спроби вже йдуть). Ну і Зеленського трішки дескридитують, щоб кураж збити і апетит...Щодо сьогоднішньої ситуації з курсом, думаю, першим поштовхом став викуп НБУ, потім новина про скромну пропозицію 4-річок на вівторок та відшкодування ПДВ на більш ніж 800 млн. По обмеженню пропозиції в 2,5 млрд, як на мене, виглядає логічно - це дасть змогу встановити по новх паперах прийнятня відсотки, адже попит має бути значним (навіть одно-двох річок купують більше) і 2,5 млрд вигребуть з любими відсотками. А тоді вже наступне розміщення, під вже сформовану винагороду, можна робити хоч на 15 млрд.Таким чином і курс можна просадити в кінці листопада на радість імпортерам, друга половина листопада-грудень це для них саме те. Мабуть для цього і ПДВ відшкодовувати раніше почали (адже там ще перша частина дивідендів Арселора в 20-х числах і не відомо до кінця яка сума буде в цій частині - 2 млрд чи більше)...