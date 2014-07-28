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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:56
Alex2007 написав:
Ничего дико удивительного нету.
Та я, власне, не про поточну ситуацію, а про те, що дивно на фоні кілька річного досвіду. Про те, що сезонність поламалася, я давно попереджав.
Глобально дальше і глибше можна буде говорити тільки коли стане відомо прізвище нового премєра, може й кількох ключових міністрів. Теперішні вузько спеціалізовані, брутальні, бородаті керовники самокатів відіграють свою роль однаково добре коли зможуть чи не зможуть домовитися з МВФ. Далі канали Коломойського, Пінчука (при нейтралітеті Ахметова) доведуть всій країні імпотентність та бездарність і необхідність заміни на досвідчених і розумних (перші спроби вже йдуть). Ну і Зеленського трішки дескридитують, щоб кураж збити і апетит...
Щодо сьогоднішньої ситуації з курсом, думаю, першим поштовхом став викуп НБУ, потім новина про скромну пропозицію 4-річок на вівторок та відшкодування ПДВ на більш ніж 800 млн. По обмеженню пропозиції в 2,5 млрд, як на мене, виглядає логічно - це дасть змогу встановити по новх паперах прийнятня відсотки, адже попит має бути значним (навіть одно-двох річок купують більше) і 2,5 млрд вигребуть з любими відсотками. А тоді вже наступне розміщення, під вже сформовану винагороду, можна робити хоч на 15 млрд.
Таким чином і курс можна просадити в кінці листопада на радість імпортерам, друга половина листопада-грудень це для них саме те. Мабуть для цього і ПДВ відшкодовувати раніше почали (адже там ще перша частина дивідендів Арселора в 20-х числах і не відомо до кінця яка сума буде в цій частині - 2 млрд чи більше)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 09:36
На 15.11 - 25,08
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Додано: Суб 02 лис, 2019 13:45
Alex2007 написав:
Пока что самым умным и матёрым в плане финансов здесь оказался вроде лишь Долярчик; и кажется выйдет он из гривны тоже вовремя, с профитом солидным.
... ще б Долярчик в політиці був би таким, а не "дурака валяв"!
... ну що, дати прогноз 27?
- ні, хоч якась "дальня чуйка", наче, є!
- на середину листопада:
24,73
- на кінець листопада:
- 24,24
(на кінець місяця - я, або майже/точно влучив/влучу, або.... грубо помилився! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 14:11
Подумав, не хочу піддаватися тенденції, що знову буде хвиля укріплення, але й натяків на стрибок курсу не бачу.
Поставлю на 24.94
На середину листопада припадає закінчення долярових депозитів, то ж попереду важкий вибір - чи фіксувати певний курсовий збиток, переходити в гривню, очікуючи, що найближчим часом не буде суттєвих стрибків
- чи ще більше пірнути у доляр поки дешево, водночас знизивши середній курс покупки, і сидіти на зеленому паркані, але з низькими відсотками
- чи взагалі нічого не робити
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Додано: Нед 03 лис, 2019 01:15
Если не поздно, пусть 25 будет
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:20
Долярчик написав: Alex2007 написав:
Пока что самым умным и матёрым в плане финансов здесь оказался вроде лишь Долярчик; и кажется выйдет он из гривны тоже вовремя, с профитом солидным.
... ще б Долярчик в політиці був би таким, а не "дурака валяв"!
... ну що, дати прогноз 27?
- ні, хоч якась "дальня чуйка", наче, є!
- на середину листопада:
24,73
- на кінець листопада:
- 24,24
(на кінець місяця - я, або майже/точно влучив/влучу, або.... грубо помилився! )
Вчора був в Ашані, черги довжелезні, як перед Новим Роком. Гадаю, зараз імпортери будуть стояти в черзі за доляром. Тому, щось не віриться в 24,2х. І навіть в 24,5х не віриться.
24,7х - ну може бути на 1-2 дні, але чи випаде це на 15 і 30 - ще те питання.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:47
Faceless написав:
Подумав, не хочу піддаватися тенденції, що знову буде хвиля укріплення, але й натяків на стрибок курсу не бачу.
Поставлю на 24.94
На середину листопада припадає закінчення долярових депозитів, то ж попереду важкий вибір - чи фіксувати певний курсовий збиток, переходити в гривню, очікуючи, що найближчим часом не буде суттєвих стрибків
- чи ще більше пірнути у доляр поки дешево, водночас знизивши середній курс покупки, і сидіти на зеленому паркані, але з низькими відсотками
- чи взагалі нічого не робити
Не критикую - сам такой же))))
Но усыпили нашу бдительность кукловоды - посмотрите на тренд прогнозов на 15.11! И ещё все по старинке ждут подскока курса на новостях уже не до 30, а хотя бы до 26 для слива зелени))))
Вторую половину октября не покупал зелёный, а забрасывал на депо гривну 6-9-12 месяцев под 18,5-18,8%
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:07
на середину ноября - 25,88
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:00
Alex2007 написав:
Короче, на всякий случай, готовлюсь морально
к дальнейшему медвежьему шабашу и продолжению процесса выжимания у пипла валюты по-дешевке. Особенно у тех, кто брали 27-28 и сейчас просто вынуждены будут сдавать так дешево, а таких абсолютное большинство. Вот такая схема сейчас в работе (больно она понравилась керманычам)
До цього висновку ми з вами прийшли ще місяць по тому, але тоді ми про це розмовляли на своїх припущеннях, а зараз це вже стає дійсністю.
В зв'язку з тим, що на час голосування в мене не було доступу до інтернету, тому не зміг прийняти участь в цьому етапі.
Тому проголосую заради інтересу, 24,85 на 15.11.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:16
viewtopic.php?p=4785925#p4785925
Якщо МВФ справді відмовить, тоді натиснуть на акселератор по 4-ри річних ОВДП та за пустять 7-ми річки з усіма наслідками для курсу. Тоді і 24 знову до кінця місяця побачимо.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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