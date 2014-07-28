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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1596159715981599
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Вчора був в Ашані, черги довжелезні, як перед Новим Роком. Гадаю, зараз імпортери будуть стояти в черзі за доляром. Тому, щось не віриться в 24,2х. І навіть в 24,5х не віриться.
24,7х - ну може бути на 1-2 дні, але чи випаде це на 15 і 30 - ще те питання.

... а тепер? :mrgreen:


п. с.
...Фейслес, результати на табло, плізззз! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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