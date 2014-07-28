... а тепер?
п. с.
...Фейслес, результати на табло, плізззз!
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Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... а тепер?
п. с.
...Фейслес, результати на табло, плізззз!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:14
Долярчик,
Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати.
Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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