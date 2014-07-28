RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1596159715981599
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Вчора був в Ашані, черги довжелезні, як перед Новим Роком. Гадаю, зараз імпортери будуть стояти в черзі за доляром. Тому, щось не віриться в 24,2х. І навіть в 24,5х не віриться.
24,7х - ну може бути на 1-2 дні, але чи випаде це на 15 і 30 - ще те питання.

... а тепер? :mrgreen:


п. с.
...Фейслес, результати на табло, плізззз! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7210
З нами з: 19.10.15
Подякував: 478 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:14

Долярчик,
Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати.
Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 352
З нами з: 10.09.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

всё.
полностью приостанавливаю покупки зеленой валюты. если вдруг придется "внезапно" покупать по 28-30 (что в обозримом году очень врядли) - пох, 30 так 30 (по 28 покупали и ничего)

ПС Хотел было в ТАЗе чуть слить по 25 пару недель назад (купленное до 24.1 - 24.5 - не хотел сливать раннее удачно купленное). Нет жеж, постремался, - теперь жалею.

Чуствую что пресловутых 30+ придется ждать годами, только потом все будут работать на слив и уже не верить в идею серьезного роста.
Печаль. Киданули с курсами, так киданули (хорошо хоть не приходится пока сдавать по нужде "на хлеб") :?

П,С. С опаской (именно для любителей зеленого) смотрю на планы минфина такого же размещения бумажек в следующем году, как в этом :? Любители зелени могут вполне и поседеть :oops: :roll:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 11.10.16
Подякував: 830 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:49

  Alex2007 написав:всё.
полностью приостанавливаю покупки зеленой валюты. если вдруг придется "внезапно" покупать по 28-30 (что в обозримом году очень врядли) - пох, 30 так 30 (по 28 покупали и ничего)

ПС Хотел было в ТАЗе чуть слить по 25 пару недель назад (купленное до 24.1 - 24.5 - не хотел сливать раннее удачно купленное). Нет жеж, постремался, - теперь жалею.

Чуствую что пресловутых 30+ придется ждать годами, только потом все будут работать на слив и уже не верить в идею серьезного роста.
Печаль. Киданули с курсами, так киданули (хорошо хоть не приходится пока сдавать по нужде "на хлеб") :?

П,С. С опаской (именно для любителей зеленого) смотрю на планы минфина такого же размещения бумажек в следующем году, как в этом :? Любители зелени могут вполне и поседеть :oops: :roll:


Минфин жаловался что курс упал ниже 26.

Минфин хочет продать 12 числа долларовые ОВГЗ, скорее всего для того чтобы курс поднять до 29.3 :) если они предложат очень высокую доходность по доллару, скажем 6%-10% на 3 месяца, то могут обвалить курс искусственно. А минфину выгодно когда девальвация.


варик?


#2
Если Порошенко договорится с властью и захочет завести бабло обратно, то может через связи договорится с НБУ не выходить с продажами, и курс может пойти к 50

не варик?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 22.12.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1596159715981599
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7465
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 9117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5678
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7581)
10.11.2019 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.