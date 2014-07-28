... а тепер?
п. с.
...Фейслес, результати на табло, плізззз!
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Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... а тепер?
п. с.
...Фейслес, результати на табло, плізззз!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:14
Долярчик,
Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати.
Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Нед 10 лис, 2019 16:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
всё.
полностью приостанавливаю покупки зеленой валюты. если вдруг придется "внезапно" покупать по 28-30 (что в обозримом году очень врядли) - пох, 30 так 30 (по 28 покупали и ничего)
ПС Хотел было в ТАЗе чуть слить по 25 пару недель назад (купленное до 24.1 - 24.5 - не хотел сливать раннее удачно купленное). Нет жеж, постремался, - теперь жалею.
Чуствую что пресловутых 30+ придется ждать годами, только потом все будут работать на слив и уже не верить в идею серьезного роста.
Печаль. Киданули с курсами, так киданули (хорошо хоть не приходится пока сдавать по нужде "на хлеб")
П,С. С опаской (именно для любителей зеленого) смотрю на планы минфина такого же размещения бумажек в следующем году, как в этом Любители зелени могут вполне и поседеть
Додано: Нед 10 лис, 2019 16:49
Минфин жаловался что курс упал ниже 26.
Минфин хочет продать 12 числа долларовые ОВГЗ, скорее всего для того чтобы курс поднять до 29.3 если они предложат очень высокую доходность по доллару, скажем 6%-10% на 3 месяца, то могут обвалить курс искусственно. А минфину выгодно когда девальвация.
варик?
#2
Если Порошенко договорится с властью и захочет завести бабло обратно, то может через связи договорится с НБУ не выходить с продажами, и курс может пойти к 50
не варик?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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