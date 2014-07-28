Додано: Нед 10 лис, 2019 17:35

1. они же заявляли что вообще не особо хотят размещать валютные ОВГЗ2. если они сделают 27 - 29.3, то они просто напросто распугают всех, и никто уже так не поведется на гривневые ОВГЗ в размере сотен запланированных миллиардов гривен на следующий год - не рискнут. Тут молиться нужно чтоб не загнали под 24(а такое очень может быть)3. им может помешать только мировой кризис. Таковой слабо пока видится. Сейчас под импичмент-не импичмент Трампа и весь этот бред (и тем более если импичмент таки произойдет) будет продолжаться дальнейшее надутие всех этих S&P и других фондовых пузырей. А после их (американских) выборов, или где-то рядом во времени, вероятно, начнется глобальный фиксинг прибыли и большая стрижка.А у нас еще наверное, нужно добавлять пару месяцев на то пока "местные киты" расчехлятся.