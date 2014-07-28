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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1597159815991600>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Вчора був в Ашані, черги довжелезні, як перед Новим Роком. Гадаю, зараз імпортери будуть стояти в черзі за доляром. Тому, щось не віриться в 24,2х. І навіть в 24,5х не віриться.
24,7х - ну може бути на 1-2 дні, але чи випаде це на 15 і 30 - ще те питання.

... а тепер? :mrgreen:


п. с.
...Фейслес, результати на табло, плізззз! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:14

Долярчик,
Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати.
Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

всё.
полностью приостанавливаю покупки зеленой валюты. если вдруг придется "внезапно" покупать по 28-30 (что в обозримом году очень врядли) - пох, 30 так 30 (по 28 покупали и ничего)

ПС Хотел было в ТАЗе чуть слить по 25 пару недель назад (купленное до 24.1 - 24.5 - не хотел сливать раннее удачно купленное). Нет жеж, постремался, - теперь жалею.

Чуствую что пресловутых 30+ придется ждать годами, только потом все будут работать на слив и уже не верить в идею серьезного роста.
Печаль. Киданули с курсами, так киданули (хорошо хоть не приходится пока сдавать по нужде "на хлеб") :?

П,С. С опаской (именно для любителей зеленого) смотрю на планы минфина такого же размещения бумажек в следующем году, как в этом :? Любители зелени могут вполне и поседеть :oops: :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:49

  Alex2007 написав:всё.
полностью приостанавливаю покупки зеленой валюты. если вдруг придется "внезапно" покупать по 28-30 (что в обозримом году очень врядли) - пох, 30 так 30 (по 28 покупали и ничего)

ПС Хотел было в ТАЗе чуть слить по 25 пару недель назад (купленное до 24.1 - 24.5 - не хотел сливать раннее удачно купленное). Нет жеж, постремался, - теперь жалею.

Чуствую что пресловутых 30+ придется ждать годами, только потом все будут работать на слив и уже не верить в идею серьезного роста.
Печаль. Киданули с курсами, так киданули (хорошо хоть не приходится пока сдавать по нужде "на хлеб") :?

П,С. С опаской (именно для любителей зеленого) смотрю на планы минфина такого же размещения бумажек в следующем году, как в этом :? Любители зелени могут вполне и поседеть :oops: :roll:


Минфин жаловался что курс упал ниже 26.

Минфин хочет продать 12 числа долларовые ОВГЗ, скорее всего для того чтобы курс поднять до 29.3 :) если они предложат очень высокую доходность по доллару, скажем 6%-10% на 3 месяца, то могут обвалить курс искусственно. А минфину выгодно когда девальвация.


варик?


#2
Если Порошенко договорится с властью и захочет завести бабло обратно, то может через связи договорится с НБУ не выходить с продажами, и курс может пойти к 50

не варик?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:35

proftpd66

1. они же заявляли что вообще не особо хотят размещать валютные ОВГЗ
2. если они сделают 27 - 29.3, то они просто напросто распугают всех, и никто уже так не поведется на гривневые ОВГЗ в размере сотен запланированных миллиардов гривен на следующий год - не рискнут. Тут молиться нужно чтоб не загнали под 24 :? (а такое очень может быть)
3. им может помешать только мировой кризис. Таковой слабо пока видится. Сейчас под импичмент-не импичмент Трампа и весь этот бред (и тем более если импичмент таки произойдет) будет продолжаться дальнейшее надутие всех этих S&P и других фондовых пузырей. А после их (американских) выборов, или где-то рядом во времени, вероятно, начнется глобальный фиксинг прибыли и большая стрижка. :mrgreen: А у нас еще наверное, нужно добавлять пару месяцев на то пока "местные киты" расчехлятся. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:42

Alex2007

12 числа этого месяца уже будут размещать
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:44

  proftpd66 написав:Alex2007

12 числа этого месяца уже будут размещать


ну если доляр вырастет сколь-угодно значимо и не упадет через неделю-месяц - я буду рад. :mrgreen:
А пока придется довольствоваться баксовым эквивалентом гривневых приходов :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:20

ноявился ананос на 12 число:

viewtopic.php?p=4788740#p4788740

максимум USD овгз будет 300млн. Выдыхаем и спим спокойно. Если это правда :mrgreen:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:08

ну шо может за КрЛимиты начинать тарится? кто что думает? курсы то сладкие как заварные пироженки )))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:59

  uaprofi написав:ну шо может за КрЛимиты начинать тарится? кто что думает? курсы то сладкие как заварные пироженки )))

Та вы видите что творится?!!!! Куда покупать? Здесь «кто не продал доллар раньше, тот завидует Саше2006 и Дулярчику»))))
SAndriy1
 
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