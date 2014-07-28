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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1597159815991600
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

https://obmen.lviv.ua/ 24.32
https://obmenka24.kiev.ua/ 24.35
https://obmenka.od.ua/ 24.27
https://obmenka.kharkov.ua/ 24.40
https://obmen.dp.ua/ 24.35
https://obmenka.vinnica.ua/ 24.38
https://obmin.chernivtsi.ua/ 24.32
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 24.32
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 24.35

Середній курс 24,34

Зображення

Поздоровляємо переможців ІІІ етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - Alex2007 з похибкою 34 коп. Друга перемога!
ІІ місце - Долярчик з похибкою трохи 39 коп
ІІІ місце - freeze та sinus з похибкою 51 коп

Прогнози на кінець листопада приймаються до кінця дня 17.11
Faceless
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