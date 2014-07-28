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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:00
https://obmen.lviv.ua/
24.32https://obmenka24.kiev.ua/
24.35https://obmenka.od.ua/
24.27https://obmenka.kharkov.ua/
24.40https://obmen.dp.ua/
24.35https://obmenka.vinnica.ua/
24.38https://obmin.chernivtsi.ua/
24.32http://obmen.zaporizhzhe.ua/
24.32http://obmin.khmelnitskiy.ua/
24.35
Середній курс 24,34
Поздоровляємо переможців ІІІ етапу конкурсу за IV квартал 2019р!І місце
- Alex2007
з похибкою 34 коп. Друга перемога!ІІ місце
- Долярчик
з похибкою трохи 39 копІІІ місце
- freeze
та sinus
з похибкою 51 коп
Прогнози на кінець листопада приймаються до кінця дня 17.11
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Faceless
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