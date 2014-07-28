... та нєєєє, це дурниці! ))) - та то йому просто щастить... - та це просто везіння... - та це кожен вміє... - та....... може то Долярчика не допускати до конкурсу, так як він нічого НЕ розуміється у вінансах і чогось, влітку, зайшов на 70% в гривнедепо!
- та й, взагалі, ВСІ знали(ще ТРИ РОКИ ТОМУ), що Зеленський стане президентом!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
10/9/9 написав:Долярчик, Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати. Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.
... а тепер?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
10/9/9 написав:Долярчик, Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати. Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.
... а тепер? ::
Доллярчик, помните, удача может как приходить, так и уходить. Сегодня она есть, завтра может не быть. А удача в качелях - это точно 50% положительного результата, не менее важнее всяких тяжких анализов.
Например, у меня в прошлом 2018 году была почти споймана вершина и дно и был получен приемлемый качельный доход. И даже потом были высказаны многие предположения по курсу (от Чт 07 июн, 2018 21:08) на 2018-2019, которые как оказалось во многом выполнились ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD) (у меня даже в Хроме почему-то сохранилась эта ссылка на "главной" на конкретно эту страницу и мне, чтоб по-быстрому зайти на родную ветку СВНщиков, постоянно приходится клацать на эту закладку-ссылку, а потом уже иду на последние страницы. ) (там же в посте ссылка на Yam'у с картинкой, к-торую (направление курса) я расценивал прошлым летом как крайне вероятную; даже потом в августе18 по 27 покупал неохотно).
Так вот. Сцуко, из-за той долбанной резкой ступеньки с 26 на 28, долбанных выборов с хз каким последующим результатом и последствиями, и главное так называемым военным положением, в последний момент сам перестал верить в этот сценарий. Более того, умудрился отовариваться (привет Петру с его авантюрой с ВП - кстати что-то не помню детального отчета, а что же нам все-таки дало это ВП - но то такое, не об этом сейчас) немного в ноябре18 по 28.5 (правда на баксодепозит в тазе - сейчас лежат, отрабатывают минус, пока что по этой "дозе" компенсировал курсовую гривну еще годик и будет ="26.5" если не обнулят депоставки).
Потом скептично в декабре-январе немного сливал - откупал в марте около 26.5, и уже не рассчитывал на дальнейший особый поход вниз. А оказалось зря....
Но летом входить в этот нервный рынок у меня уже желания особо не было. Короче, в результате доход от качелей этого года позорно скромный. И это очень печально. Постоянно задаюсь вопросом: "почему вёлся на всю эту шелуху и периодическую панику и не сливался по человечески ?"
К чему я это. Долярчик, - не заиграйтесь с гривной и поменьше трольте "курсовых быков". Игра может закончиться очень резко и неожиданно... Остаться в дураках с грн. сейчас запросто. И бумеранг троллинга может возвратиться )))
А тепер лишилось трошки потролити пана Долярчика: 24,03 на чергову дату.
.... як так? - не вірили в 24,5 і, навіть, в 24,2........а тут, бац - і прогнозуєте 24,03?! ... як там казав Карлсон: "... спокойствіє, только спокойствіє" (не ображайтесь, я - жартую/тролю)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Alex2007 написав:К чему я это. Долярчик, - не заиграйтесь с гривной и поменьше трольте "курсовых быков". Игра может закончиться очень резко и неожиданно... Остаться в дураках с грн. сейчас запросто. И бумеранг троллинга может возвратиться )))
... та знаю я, знаю! - от тільки важко втриматись від....... тролинга - бо як так, такий ПРОСТАЧОК Долярчик, з якого тут полюбляють приколюватись/тролити..... - а на моменті - зробив всіх разом!
п. с. ... і я знав(ну нехай буде - відчував), що як буде Зе президентом, то курс буде сповзати.... але думав, що до 25 і зупинеться....... а воно, он як..... - і, навесні, я пару раз купував доляр(хоч міг почекати до літа), який зразу ж віддавав(бо був винен родичам), бо думав, що попередня влада, може якусь "подлянку" з курсом спеціально для Зе зробити(в такий спосіб підставити його).... - та ще й, збивали з толку, панічні викрики навколо - що як прийде Зе - курс #туземун ... а воно, он як Міхалич!
п. с. 2 ... ну і ще пару тез/думок вслух... - взимку, можемо стрибнути до 26,хх - 27,хх - але це дууууже малоймовірно! - швидше буде "під ялинку" 23,хх - 24,хх .... і, взагалі, цілий 2020р можемо гуляти 22,хх - 24,хх - це звичайно, якщо не буде жодних чорних лебедів.... наприклад, імпічмент президента
п. с. 3 - і так, зміни, по-трохи йдуть/відбуваються..... - не зовсім так, як нам би хотілось, але і камнем не стоїмо на місці!
- думаю, якщо дадуть докерувати Зе отих 5р, то зміни на краще, хоч трохи, але БУДУТЬ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик мне кажется огромную помощь нашему минфину со своими запланированными овгз и большую роль в укреплении гривни сыграла/играет политика "дешевых денег" в во всем мире (сейчас наверное идет финальная стадия этого процесса, наверное). И особо и не важно Зе или По (ну может при По было бы на гривну дороже, но тренд был бы такой же).