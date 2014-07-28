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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1597159815991600
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

https://obmen.lviv.ua/ 24.32
https://obmenka24.kiev.ua/ 24.35
https://obmenka.od.ua/ 24.27
https://obmenka.kharkov.ua/ 24.40
https://obmen.dp.ua/ 24.35
https://obmenka.vinnica.ua/ 24.38
https://obmin.chernivtsi.ua/ 24.32
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 24.32
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 24.35

Середній курс 24,34

Зображення

Поздоровляємо переможців ІІІ етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - Alex2007 з похибкою 34 коп. Друга перемога!
ІІ місце - Долярчик з похибкою трохи 39 коп
ІІІ місце - freeze та sinus з похибкою 51 коп

Прогнози на кінець листопада приймаються до кінця дня 17.11
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:01

... думай-ТЕ! ;)

  Faceless написав:ІІ місце - Долярчик

... та нєєєє, це дурниці! )))
- та то йому просто щастить... :D
- та це просто везіння... :D
- та це кожен вміє... :D
- та....... може то Долярчика не допускати до конкурсу, так як він нічого НЕ розуміється у вінансах і чогось, влітку, зайшов на 70% в гривнедепо! :mrgreen:

- та й, взагалі, ВСІ знали(ще ТРИ РОКИ ТОМУ), що Зеленський стане президентом!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:11

  10/9/9 написав:Долярчик,
Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати.
Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.

... а тепер? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:41

  Долярчик написав:... а тепер? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А тепер лишилось трошки потролити пана Долярчика:
24,03 на чергову дату.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:05

  Долярчик написав:
  10/9/9 написав:Долярчик,
Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати.
Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.

... а тепер? ::


Доллярчик, помните, удача может как приходить, так и уходить. :!: Сегодня она есть, завтра может не быть. А удача в качелях - это точно 50% положительного результата, не менее важнее всяких тяжких анализов.

Например, у меня в прошлом 2018 году была почти споймана вершина и дно и был получен приемлемый качельный доход.
И даже потом были высказаны многие предположения по курсу (от Чт 07 июн, 2018 21:08) на 2018-2019, которые как оказалось во многом выполнились
:arrow: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD) (у меня даже в Хроме почему-то сохранилась эта ссылка на "главной" на конкретно эту страницу и мне, чтоб по-быстрому зайти на родную ветку СВНщиков, постоянно приходится клацать на эту закладку-ссылку, а потом уже иду на последние страницы. )
(там же в посте ссылка на Yam'у с картинкой, к-торую (направление курса) я расценивал прошлым летом как крайне вероятную; даже потом в августе18 по 27 покупал неохотно).


Так вот. Сцуко, из-за той долбанной резкой ступеньки с 26 на 28, долбанных выборов с хз каким последующим результатом и последствиями, и главное так называемым военным положением, в последний момент сам перестал верить в этот сценарий. Более того, умудрился отовариваться (привет Петру с его авантюрой с ВП - кстати что-то не помню детального отчета, а что же нам все-таки дало это ВП - но то такое, не об этом сейчас) немного в ноябре18 по 28.5 :mrgreen: (правда на баксодепозит в тазе - сейчас лежат, отрабатывают минус, пока что по этой "дозе" компенсировал курсовую гривну :twisted: еще годик и будет ="26.5" если не обнулят депоставки).

Потом скептично в декабре-январе немного сливал - откупал в марте около 26.5, и уже не рассчитывал на дальнейший особый поход вниз. А оказалось зря....

Но летом входить в этот нервный рынок у меня уже желания особо не было. Короче, в результате доход от качелей этого года позорно скромный. И это очень печально. Постоянно задаюсь вопросом: "почему вёлся на всю эту шелуху и периодическую панику и не сливался по человечески ?" :shock:


К чему я это. Долярчик, - не заиграйтесь с гривной и поменьше трольте "курсовых быков". Игра может закончиться очень резко и неожиданно... Остаться в дураках с грн. сейчас запросто.
И бумеранг троллинга может возвратиться )))
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:10

  10/9/9 написав:
  Долярчик написав:... а тепер? :mrgreen:

А тепер лишилось трошки потролити пана Долярчика:
24,03 на чергову дату.

.... як так? :mrgreen:
- не вірили в 24,5 і, навіть, в 24,2........а тут, бац - і прогнозуєте 24,03?! :shock:
... як там казав Карлсон: "... спокойствіє, только спокойствіє" :D
(не ображайтесь, я - жартую/тролю) :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:56

... за крок до перевороту думок ©

  Alex2007 написав:К чему я это. Долярчик, - не заиграйтесь с гривной и поменьше трольте "курсовых быков". Игра может закончиться очень резко и неожиданно... Остаться в дураках с грн. сейчас запросто.
И бумеранг троллинга может возвратиться )))

... та знаю я, знаю!
- от тільки важко втриматись від....... тролинга :mrgreen:
- бо як так, такий ПРОСТАЧОК Долярчик, з якого тут полюбляють приколюватись/тролити..... - а на моменті - зробив всіх разом! :lol:

п. с.
... і я знав(ну нехай буде - відчував), що як буде Зе президентом, то курс буде сповзати.... але думав, що до 25 і зупинеться....... а воно, он як.....
- і, навесні, я пару раз купував доляр(хоч міг почекати до літа), який зразу ж віддавав(бо був винен родичам), бо думав, що попередня влада, може якусь "подлянку" з курсом спеціально для Зе зробити(в такий спосіб підставити його)....
- та ще й, збивали з толку, панічні викрики навколо - що як прийде Зе - курс #туземун :mrgreen:
... а воно, он як Міхалич! :D

п. с. 2
... ну і ще пару тез/думок вслух...
- взимку, можемо стрибнути до 26,хх - 27,хх - але це дууууже малоймовірно!
- швидше буде "під ялинку" 23,хх - 24,хх
.... і, взагалі, цілий 2020р можемо гуляти 22,хх - 24,хх
- це звичайно, якщо не буде жодних чорних лебедів.... наприклад, імпічмент президента :mrgreen:

п. с. 3
- і так, зміни, по-трохи йдуть/відбуваються.....
- не зовсім так, як нам би хотілось, але і камнем не стоїмо на місці!

- думаю, якщо дадуть докерувати Зе отих 5р, то зміни на краще, хоч трохи, але БУДУТЬ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:05

Долярчик
мне кажется огромную помощь нашему минфину со своими запланированными овгз и большую роль в укреплении гривни сыграла/играет политика "дешевых денег" в во всем мире (сейчас наверное идет финальная стадия этого процесса, наверное).
И особо и не важно Зе или По (ну может при По было бы на гривну дороже, но тренд был бы такой же).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:27

Alex2007
... а далі що?
- а головне коли? (по часі)
- може так можна і ще 10р. "танцювати"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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