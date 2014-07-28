Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:05

Долярчик написав: 10/9/9 написав: Долярчик,

Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати.

Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го. Не чекав 24,5х в цьому році, якщо загалом, без прив'язки до дати.Але ж ми прогноз даємо на конкретні дати, подивимось, що буде 15-го і 30-го.

... а тепер? :: ... а тепер? ::

(у меня даже в Хроме почему-то сохранилась эта ссылка на "главной" на конкретно эту страницу и мне, чтоб по-быстрому зайти на родную ветку СВНщиков, постоянно приходится клацать на эту закладку-ссылку, а потом уже иду на последние страницы. )

расценивал прошлым летом как крайне вероятную; даже потом в августе18 по 27 покупал неохотно)

Доллярчик, помните, удача может как приходить, так и уходить.Сегодня она есть, завтра может не быть. А удача в качелях - это точно 50% положительного результата, не менее важнее всяких тяжких анализов.Например, у меня в прошлом 2018 году была почти споймана вершина и дно и был получен приемлемый качельный доход.И даже потом были высказаны многие предположения по курсу (от Чт 07 июн, 2018 21:08) на 2018-2019, которые как оказалось во многом выполнились(там же в посте ссылка нас картинкой, к-торую (направление курса) яТак вот. Сцуко,, в последний момент сам перестал верить в этот сценарий. Более того, умудрился отовариваться (привет Петру с его авантюрой с ВП - кстати что-то не помню детального отчета, а что же нам все-таки дало это ВП - но то такое, не об этом сейчас) немного в ноябре18 по 28.5(правда на баксодепозит в тазе - сейчас лежат, отрабатывают минус, пока что по этой "дозе" компенсировал курсовую гривнуеще годик и будет ="26.5" если не обнулят депоставки).Потом скептично в декабре-январе немного сливал - откупал в марте около 26.5, и уже не рассчитывал на дальнейший особый поход вниз. А оказалось зря....Но летом входить в этот нервный рынок у меня уже желания особо не было. Короче, в результате доход от качелей этого года позорно скромный. И это очень печально. Постоянно задаюсь вопросом: "почему вёлся на всю эту шелуху и периодическую панику и не сливался по человечески ?"К чему я это. Долярчик, - не заиграйтесь с гривной и поменьше трольте "курсовых быков". Игра может закончиться очень резко и неожиданно... Остаться в дураках с грн. сейчас запросто.И бумеранг троллинга может возвратиться )))