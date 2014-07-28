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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:23
на 30/11 24,42
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Нужно рискнуть и поставить крайний прогноз типа 23,70 ))))
Думаю 26-го будет немыслимый ажиотаж по 4-х леткам, да и до конца года будут входить в ОГВЗ сильно! Есть конечно вариант , что доходность упадёт ещё и перестанут покупать...
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Крайний прогноз это 22. Надеюсь мы не упадем до него.
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