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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:23
на 30/11 24,42
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Нужно рискнуть и поставить крайний прогноз типа 23,70 ))))
Думаю 26-го будет немыслимый ажиотаж по 4-х леткам, да и до конца года будут входить в ОГВЗ сильно! Есть конечно вариант , что доходность упадёт ещё и перестанут покупать...
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Крайний прогноз это 22. Надеюсь мы не упадем до него.
Додано: Нед 17 лис, 2019 07:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... хмммммм, нічого нового...... всі пішли прогнозами по тренду
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 08:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А что есть какие то сигналы на смену тренда ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 08:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))
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