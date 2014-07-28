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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1598159916001601
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:23

на 30/11 24,42
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Долярчик написав:- і так, зміни, по-трохи йдуть/відбуваються.....


Це ви про відміну шкільної форми? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Нужно рискнуть и поставить крайний прогноз типа 23,70 ))))
Думаю 26-го будет немыслимый ажиотаж по 4-х леткам, да и до конца года будут входить в ОГВЗ сильно! Есть конечно вариант , что доходность упадёт ещё и перестанут покупать...
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Крайний прогноз это 22. Надеюсь мы не упадем до него.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 07:05

:shock: 24.50
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 07:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... хмммммм, нічого нового...... всі пішли прогнозами по тренду :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 08:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Долярчик написав:... хмммммм, нічого нового...... всі пішли прогнозами по тренду :D


А что есть какие то сигналы на смену тренда ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 08:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:22

  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:59

  чик написав:
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...

Очень удачливый человек, деньги к нему так и текут (ДМБ) ;)))
SAndriy1
 
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