... сигнали завжди є - як в одну, так і в другу сторону...... - от тільки, не завжди(останнім часом) курс на них реагує...
... а на попередній сторінці - я для кого довжелезний допис писав?
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:29
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... сигнали завжди є - як в одну, так і в другу сторону...... - от тільки, не завжди(останнім часом) курс на них реагує...
... а на попередній сторінці - я для кого довжелезний допис писав?
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:59
Нам бы ,немощным, разжевать что, когда и сколько
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:27
|