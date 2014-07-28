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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1599160016011602
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:А что есть какие то сигналы на смену тренда ?

... сигнали завжди є - як в одну, так і в другу сторону...... - от тільки, не завжди(останнім часом) курс на них реагує...
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

... а на попередній сторінці - я для кого довжелезний допис писав? :D
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:59

  Долярчик написав:
  freeze написав:А что есть какие то сигналы на смену тренда ?

... сигнали завжди є - як в одну, так і в другу сторону...... - от тільки, не завжди(останнім часом) курс на них реагує...
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

... а на попередній сторінці - я для кого довжелезний допис писав? :D
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Нам бы ,немощным, разжевать что, когда и сколько ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  SAndriy1 написав:разжевать

....пАкращення будуть іти по наростающій шкалі пАкращень! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:27

  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:разжевать

....пАкращення будуть іти по наростающій шкалі пАкращень! :D

Я ж написал : в цифрах и датах ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:54

  SAndriy1 написав:
  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:разжевать

....пАкращення будуть іти по наростающій шкалі пАкращень! :D

Я ж написал : в цифрах и датах ;)

....мусить бути хоч трохи інтриги! :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 1599160016011602
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