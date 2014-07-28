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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1599160016011602
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:А что есть какие то сигналы на смену тренда ?

... сигнали завжди є - як в одну, так і в другу сторону...... - от тільки, не завжди(останнім часом) курс на них реагує...
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

... а на попередній сторінці - я для кого довжелезний допис писав? :D
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:59

  Долярчик написав:
  freeze написав:А что есть какие то сигналы на смену тренда ?

... сигнали завжди є - як в одну, так і в другу сторону...... - от тільки, не завжди(останнім часом) курс на них реагує...
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

... а на попередній сторінці - я для кого довжелезний допис писав? :D
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Нам бы ,немощным, разжевать что, когда и сколько ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  SAndriy1 написав:разжевать

....пАкращення будуть іти по наростающій шкалі пАкращень! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:27

  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:разжевать

....пАкращення будуть іти по наростающій шкалі пАкращень! :D

Я ж написал : в цифрах и датах ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:54

  SAndriy1 написав:
  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:разжевать

....пАкращення будуть іти по наростающій шкалі пАкращень! :D

Я ж написал : в цифрах и датах ;)

....мусить бути хоч трохи інтриги! :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Да.... «что ж ты,фраер, сдал назад?»
А хвалился то как удачей, ловкостью, умом и тем, что женщины любят ;)
Шо, не зробиш ще раз нас разом?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:09

... за крок до перевороту думок ©

....от коли збудеться те, що в моєму підписі(а там, конкретна дата - вказаний рік! ) - то це і буде трактуватись, як "зробив вас ще раз!" :D

- і цей прогноз/передбачення(що в моєму підписі) набагато ВАЖЛИВІШЕ, ніж якийсь там прогноз курсу валют.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Долярчик написав:....от коли збудеться те, що в моєму підписі(а там, конкретна дата - вказаний рік! ) - то це і буде трактуватись, як "зробив вас ще раз!"

Не буде по простій причині. Ви не вказуєете, як само, по-вашому, буде припинення війни. Припинення війни може бути двома шляхами. Так от, один з них - це не "ви зробили", це всю країну и вас в тому числі "зробили". І моліться краще, чи що ви там собі практикуєте, аби того не було.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... ТРИ шляхи!
1) - перемога
2) - поразка
3) - перемир'я
...наприклад, як у футболі є:
- виграли
- програли
- "нічия"

п. с.
... так от, всі ТРИ пункти і є закінчення/припинення війни!
... і дата цьому вказана....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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