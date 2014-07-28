... сигнали завжди є - як в одну, так і в другу сторону...... - от тільки, не завжди(останнім часом) курс на них реагує...
... а на попередній сторінці - я для кого довжелезний допис писав?
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 17 лис, 2019 11:29
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... сигнали завжди є - як в одну, так і в другу сторону...... - от тільки, не завжди(останнім часом) курс на них реагує...
... а на попередній сторінці - я для кого довжелезний допис писав?
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:59
Нам бы ,немощным, разжевать что, когда и сколько
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:27
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:54
....мусить бути хоч трохи інтриги!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Да.... «что ж ты,фраер, сдал назад?»
А хвалился то как удачей, ловкостью, умом и тем, что женщины любят
Шо, не зробиш ще раз нас разом?
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:09
... за крок до перевороту думок ©
....от коли збудеться те, що в моєму підписі(а там, конкретна дата - вказаний рік! ) - то це і буде трактуватись, як "зробив вас ще раз!"
- і цей прогноз/передбачення(що в моєму підписі) набагато ВАЖЛИВІШЕ, ніж якийсь там прогноз курсу валют.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Не буде по простій причині. Ви не вказуєете, як само, по-вашому, буде припинення війни. Припинення війни може бути двома шляхами. Так от, один з них - це не "ви зробили", це всю країну и вас в тому числі "зробили". І моліться краще, чи що ви там собі практикуєте, аби того не було.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... ТРИ шляхи!
1) - перемога
2) - поразка
3) - перемир'я
...наприклад, як у футболі є:
- виграли
- програли
- "нічия"
п. с.
... так от, всі ТРИ пункти і є закінчення/припинення війни!
... і дата цьому вказана....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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