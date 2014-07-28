Додано: Нед 17 лис, 2019 17:42

... ТРИ шляхи!

1) - перемога

2) - поразка

3) - перемир'я

...наприклад, як у футболі є:

- виграли

- програли

- "нічия"



п. с.

... так от, всі ТРИ пункти і є закінчення/припинення війни!

... і дата цьому вказана....