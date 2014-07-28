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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1600160116021603
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:36

  Долярчик написав: закінчення/припинення війни!
... і дата цьому вказана....


а как же обойдутся без распила военных бюджетов в последующие годы ? :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:24

  Faceless написав:
  Долярчик написав:... ТРИ шляхи!
1) - перемога
2) - поразка
3) - перемир'я
...наприклад, як у футболі є:
- виграли
- програли
- "нічия"

Не буває в таких питаннях "ничиї". В принципі.
  Долярчик написав:... так от, всі ТРИ пункти і є закінчення/припинення війни!

Ставити на шанс поразки власної країни - це, як би то сказати м'якше... Ні, не буду казати, але всі думаю і так зрозуміють.

... що за дурні манери перекручувати все?! :evil:
- де я написав, що ставлю на поразку?!
- я тільки озвучив, що є ТРИ пункти!(завершення війни)
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 17 лис, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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На 30.11 - 24,22
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:32

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав: закінчення/припинення війни!
... і дата цьому вказана....


а как же обойдутся без распила военных бюджетов в последующие годы ? :?

... ото-то!
- БЕЗ розпилу!
- БЕЗ СМЕРТЕЙ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 1600160116021603
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