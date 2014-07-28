а как же обойдутся без распила военных бюджетов в последующие годы ?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:36
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:24
... що за дурні манери перекручувати все?!
- де я написав, що ставлю на поразку?!
- я тільки озвучив, що є ТРИ пункти!(завершення війни)
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 17 лис, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:32
... ото-то!
- БЕЗ розпилу!
- БЕЗ СМЕРТЕЙ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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