а как же обойдутся без распила военных бюджетов в последующие годы ?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:36
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:24
... що за дурні манери перекручувати все?!
- де я написав, що ставлю на поразку?!
- я тільки озвучив, що є ТРИ пункти!(завершення війни)
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 17 лис, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:32
... ото-то!
- БЕЗ розпилу!
- БЕЗ СМЕРТЕЙ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Я вже сказав, є тільки два пункти. І якщо вам все одно, який з них, що для вас "перемога прогнозу" буде хоч при нашій перемозі, хоч при нашій поразці - то що тут ще казати
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:14
Не забываем дать прогнозик.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
В останньому етапі помилились всі, похибка переможця вища за його середню похибку з початку кварталу, аж 34 копійки, середня похибка взагалі 63 копійки. Що каже про геть неочікувану динаміку. Майже всі учасники очікупали продовження зниження курсу, але ніхто - такого сильного падіння, абсолютно всі прогнози очікували не такого різкого зниження.
Нагадаю також, що загалом зниження продовжується вже більше року. Вважаю, що щомісяця ростуть шанси на те, що тренд (середньостроковий) зміниться. Але шанси - то таке, досить примарне поняття.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні.
Прогноз на кінець місяця - 24,04.
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