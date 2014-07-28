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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1600160116021603
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:36

  Долярчик написав: закінчення/припинення війни!
... і дата цьому вказана....


а как же обойдутся без распила военных бюджетов в последующие годы ? :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:24

  Faceless написав:
  Долярчик написав:... ТРИ шляхи!
1) - перемога
2) - поразка
3) - перемир'я
...наприклад, як у футболі є:
- виграли
- програли
- "нічия"

Не буває в таких питаннях "ничиї". В принципі.
  Долярчик написав:... так от, всі ТРИ пункти і є закінчення/припинення війни!

Ставити на шанс поразки власної країни - це, як би то сказати м'якше... Ні, не буду казати, але всі думаю і так зрозуміють.

... що за дурні манери перекручувати все?! :evil:
- де я написав, що ставлю на поразку?!
- я тільки озвучив, що є ТРИ пункти!(завершення війни)
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 17 лис, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:27

На 30.11 - 24,22
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:32

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав: закінчення/припинення війни!
... і дата цьому вказана....


а как же обойдутся без распила военных бюджетов в последующие годы ? :?

... ото-то!
- БЕЗ розпилу!
- БЕЗ СМЕРТЕЙ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Долярчик написав:... що за дурні манери перекручувати все?!
- де я написав, що ставлю на поразку?!
- я тільки озвучив, що є ТРИ пункти!(завершення війни)

Я вже сказав, є тільки два пункти. І якщо вам все одно, який з них, що для вас "перемога прогнозу" буде хоч при нашій перемозі, хоч при нашій поразці - то що тут ще казати
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:14

Не забываем дать прогнозик.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

В останньому етапі помилились всі, похибка переможця вища за його середню похибку з початку кварталу, аж 34 копійки, середня похибка взагалі 63 копійки. Що каже про геть неочікувану динаміку. Майже всі учасники очікупали продовження зниження курсу, але ніхто - такого сильного падіння, абсолютно всі прогнози очікували не такого різкого зниження.
Нагадаю також, що загалом зниження продовжується вже більше року. Вважаю, що щомісяця ростуть шанси на те, що тренд (середньостроковий) зміниться. Але шанси - то таке, досить примарне поняття.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні.
Прогноз на кінець місяця - 24,04.
Faceless
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  #<1 ... 1600160116021603
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