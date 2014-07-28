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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 17 лис, 2019 19:24
Faceless написав: Долярчик написав:
... ТРИ шляхи!
1) - перемога
2) - поразка
3) - перемир'я
...наприклад, як у футболі є:
- виграли
- програли
- "нічия"
Не буває в таких питаннях "ничиї". В принципі.
Ставити на шанс поразки власної країни
Долярчик написав:
... так от, всі ТРИ пункти і є закінчення/припинення війни!
- це, як би то сказати м'якше... Ні, не буду казати, але всі думаю і так зрозуміють.
... що за дурні манери перекручувати все?!
- де я написав, що ставлю на поразку?!
- я тільки озвучив, що є ТРИ пункти!(завершення війни)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Нед 17 лис, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 17 лис, 2019 19:27
На 30.11 - 24,22
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:10
Долярчик написав:
... що за дурні манери перекручувати все?!
- де я написав, що ставлю на поразку?!
- я тільки озвучив, що є ТРИ пункти!(завершення війни)
Я вже сказав, є тільки два пункти. І якщо вам все одно, який з них, що для вас "перемога прогнозу" буде хоч при нашій перемозі, хоч при нашій поразці - то що тут ще казати
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Faceless
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:14
Не забываем дать прогнозик.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:27
В останньому етапі помилились всі, похибка переможця вища за його середню похибку з початку кварталу, аж 34 копійки, середня похибка взагалі 63 копійки. Що каже про геть неочікувану динаміку. Майже всі учасники очікували продовження зниження курсу, але ніхто - такого сильного падіння, абсолютно всі прогнози очікували не такого різкого зниження.
Нагадаю також, що загалом зниження продовжується вже більше року. Вважаю, що щомісяця ростуть шанси на те, що тренд (середньостроковий) зміниться. Але шанси - то таке, досить примарне поняття.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні.
Прогноз на кінець місяця - 24,04.
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Faceless
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:49
Faceless написав:
В останньому етапі помилились всі
ну странно же все ошиблись, а юапрофи почемуто уже не на последнем месте
к чему это?
может должно быть не 24? а все 30?
но это всё лирика поверю и я в укрепляжъ. укреплюсь на 11 копеек.
мой прогноз 25,77
на конец ноября
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:56
на 30.11.19
24.2
либо вниз и отскок либо вверх и отскок
когда не можешь изменить ситуацию - приходится расслабляться и наслаждаться.
то у нас при Пете в первый год его президентства было "курсовое наслаждение", теперь при Зельце, только наоборот.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:17
Це вже не прогнозування,а якийсь сюр, в якому нема вже ніякого розуміння.
Але до кінця місяця наврядчи буде відскок, може тільки подовжуватися тренд на зміцнення,тому хай буде 23,8 на кінець місяця, бо вже сам увірував,що наступна мета - 23.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:14
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