Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:11
Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Вів 19 лис, 2019 01:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
На прошлый этап тоже все, кроме двух, играли на понижение
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