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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:11
чик написав: SAndriy1 написав:
О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))
как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...
Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:30
Corpocrator написав: чик написав: SAndriy1 написав:
О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))
как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...
Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
На прошлый этап тоже все, кроме двух, играли на понижение
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Додано: Вів 19 лис, 2019 19:49
Corpocrator написав: чик написав: SAndriy1 написав:
О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))
как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...
Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
26.11 снизят доходность по последнему привлекательному продукту в линейке ОГВЗ и переобуемся взад
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