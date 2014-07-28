Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:11
Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Вів 19 лис, 2019 01:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
На прошлый этап тоже все, кроме двух, играли на понижение
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:49
26.11 снизят доходность по последнему привлекательному продукту в линейке ОГВЗ и переобуемся взад
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... навіть, якщо зростемо на 1 гривню до Нового року(можливий і такий сценарій) - то це і так буде "смішний" курс для зими і "замалий" - для "хитрунців", які влітку купили пА ~ 26 і хотіли взимку злити пА 28-29-30!
- а тепер сидять рівно на дупі і з надією в думках: "ну хоч би злити пА 26,5!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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