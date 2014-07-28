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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1601160216031604
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:11

  чик написав:
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...

Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.

ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Corpocrator написав:
  чик написав:
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...

Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.

ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
На прошлый этап тоже все, кроме двух, играли на понижение
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:49

  Corpocrator написав:
  чик написав:
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...

Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.

ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))


26.11 снизят доходность по последнему привлекательному продукту в линейке ОГВЗ и переобуемся взад ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... навіть, якщо зростемо на 1 гривню до Нового року(можливий і такий сценарій) - то це і так буде "смішний" курс для зими і "замалий" - для "хитрунців", які влітку купили пА ~ 26 і хотіли взимку злити пА 28-29-30! :D
- а тепер сидять рівно на дупі і з надією в думках: "ну хоч би злити пА 26,5!" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:34

  Долярчик написав:... навіть, якщо зростемо на 1 гривню до Нового року(можливий і такий сценарій) - то це і так буде "смішний" курс для зими і "замалий" - для "хитрунців", які влітку купили пА ~ 26 і хотіли взимку злити пА 28-29-30! :D
- а тепер сидять рівно на дупі і з надією в думках: "ну хоч би злити пА 26,5!" :D


кого-то ты мне напомнил... Алекс2006

многие заняты делом и вообще за курсом не следят

3 месяца делал ремонт и продавал валюту по текущему курсу (потерял от 1500 долл , т.е. продавал "дорого купленное" евро ), зато выиграл в другом в 3 раза и поэтому вообще не парюсь какой будет курс в декабре и еще ближайшие 12 мес. сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара, поэтому есть смысл не ждать "хорошего" курса, а покупать сегодня (завтра будет дороже)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара

... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!
- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...
- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 08:52

  Долярчик написав:
  prodigy написав:сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара

... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!
- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...
- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!


напоминает 1992-1993гг...каждый на рынке играл по своим правилам (т.е. безпредел)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:19

  Долярчик написав:
  prodigy написав:сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара

... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!
- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...
- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!

Тобто, ціни зробили нас разом ;)
SAndriy1
 
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