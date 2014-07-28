Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 19 лис, 2019 01:11
Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.
ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Вів 19 лис, 2019 01:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
На прошлый этап тоже все, кроме двух, играли на понижение
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:49
26.11 снизят доходность по последнему привлекательному продукту в линейке ОГВЗ и переобуемся взад
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... навіть, якщо зростемо на 1 гривню до Нового року(можливий і такий сценарій) - то це і так буде "смішний" курс для зими і "замалий" - для "хитрунців", які влітку купили пА ~ 26 і хотіли взимку злити пА 28-29-30!
- а тепер сидять рівно на дупі і з надією в думках: "ну хоч би злити пА 26,5!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:34
кого-то ты мне напомнил... Алекс2006
многие заняты делом и вообще за курсом не следят
3 месяца делал ремонт и продавал валюту по текущему курсу (потерял от 1500 долл , т.е. продавал "дорого купленное" евро ), зато выиграл в другом в 3 раза и поэтому вообще не парюсь какой будет курс в декабре и еще ближайшие 12 мес. сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара, поэтому есть смысл не ждать "хорошего" курса, а покупать сегодня (завтра будет дороже)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!
- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...
- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 лис, 2019 08:52
напоминает 1992-1993гг...каждый на рынке играл по своим правилам (т.е. безпредел)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:19
Тобто, ціни зробили нас разом
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... от що-що, а ціни - то точно зробили НАС УСІХ разом!
- мав надію, що ціни будуть триматись на місці, а вже з початком Нового року, будуть по-трохи, спадати....
- але, дивлячись на ціни продуктів(а їх потрібно купувати ЩОДНЯ! )
- і ціни(як не дивно), на нерухомість... - то вже думається, що якась "дурна ракета #туземун стартанула у Рай, а нас тут всіх залишила у пеклі варитись"!
- хоч Зе, я у цьому не звинувачую, але вже і він має це помічати(радники мають шепотіти йому на вухо про це) - і вже, по-трохи, повинен щось з тим робити!!!
- особисто я йому дав термін до середини літа(рік на посаді буде), а там вже і мого терпіння не вистачить, якщо хоч МІНІМАЛЬНИХ змін на краще не побачу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|