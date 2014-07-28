Додано: Чет 21 лис, 2019 18:56

SAndriy1 написав: Тобто, ціни зробили нас разом Тобто, ціни зробили нас разом

... от що-що, а ціни - то точно зробили НАС УСІХ разом!- мав надію, що ціни будуть триматись на місці, а вже з початком Нового року, будуть по-трохи, спадати....- але, дивлячись на ціни продуктів(а їх потрібно купувати ЩОДНЯ! )- і ціни(як не дивно), на нерухомість... - то вже думається, що якась "дурна ракета #туземун стартанула у Рай, а нас тут всіх залишила у пеклі варитись"!- хоч Зе, я у цьому не звинувачую, але вже і він має це помічати(радники мають шепотіти йому на вухо про це) - і вже, по-трохи, повинен щось з тим робити!!!- особисто я йому дав термін до середини літа(рік на посаді буде), а там вже і мого терпіння не вистачить, якщо хоч МІНІМАЛЬНИХ змін на краще не побачу!