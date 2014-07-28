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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1601160216031604
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:11

  чик написав:
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...

Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.

ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Corpocrator написав:
  чик написав:
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...

Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.

ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))
На прошлый этап тоже все, кроме двух, играли на понижение
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:49

  Corpocrator написав:
  чик написав:
  SAndriy1 написав:О всезнающий Долярчик! Будь милостив - раскрой прогнозы на год))))))

как то мельчают всезнайки, то были аляк с ас, теперь синус с долярчиком...

Так АС совсем как прогнозист уже никакой, хотя кто этим нынче похвастаться может. А вот мыслей Альяка очень не хватает.

ПС. Массовое переобувание тутэшних прогнозов на понижение? К чему бы это))


26.11 снизят доходность по последнему привлекательному продукту в линейке ОГВЗ и переобуемся взад ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... навіть, якщо зростемо на 1 гривню до Нового року(можливий і такий сценарій) - то це і так буде "смішний" курс для зими і "замалий" - для "хитрунців", які влітку купили пА ~ 26 і хотіли взимку злити пА 28-29-30! :D
- а тепер сидять рівно на дупі і з надією в думках: "ну хоч би злити пА 26,5!" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:34

  Долярчик написав:... навіть, якщо зростемо на 1 гривню до Нового року(можливий і такий сценарій) - то це і так буде "смішний" курс для зими і "замалий" - для "хитрунців", які влітку купили пА ~ 26 і хотіли взимку злити пА 28-29-30! :D
- а тепер сидять рівно на дупі і з надією в думках: "ну хоч би злити пА 26,5!" :D


кого-то ты мне напомнил... Алекс2006

многие заняты делом и вообще за курсом не следят

3 месяца делал ремонт и продавал валюту по текущему курсу (потерял от 1500 долл , т.е. продавал "дорого купленное" евро ), зато выиграл в другом в 3 раза и поэтому вообще не парюсь какой будет курс в декабре и еще ближайшие 12 мес. сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара, поэтому есть смысл не ждать "хорошего" курса, а покупать сегодня (завтра будет дороже)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара

... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!
- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...
- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 08:52

  Долярчик написав:
  prodigy написав:сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара

... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!
- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...
- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!


напоминает 1992-1993гг...каждый на рынке играл по своим правилам (т.е. безпредел)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:19

  Долярчик написав:
  prodigy написав:сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара

... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!
- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...
- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!

Тобто, ціни зробили нас разом ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  SAndriy1 написав:Тобто, ціни зробили нас разом

... от що-що, а ціни - то точно зробили НАС УСІХ разом!

- мав надію, що ціни будуть триматись на місці, а вже з початком Нового року, будуть по-трохи, спадати....
- але, дивлячись на ціни продуктів(а їх потрібно купувати ЩОДНЯ! )
- і ціни(як не дивно), на нерухомість... - то вже думається, що якась "дурна ракета #туземун стартанула у Рай, а нас тут всіх залишила у пеклі варитись"!
- хоч Зе, я у цьому не звинувачую, але вже і він має це помічати(радники мають шепотіти йому на вухо про це) - і вже, по-трохи, повинен щось з тим робити!!!
- особисто я йому дав термін до середини літа(рік на посаді буде), а там вже і мого терпіння не вистачить, якщо хоч МІНІМАЛЬНИХ змін на краще не побачу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:50

  Долярчик написав:
  prodigy написав:сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара

... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!
- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...
- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!

А що тут розуміти.
Одні розумники не хочуть знижувати ціни за товар закуплений тіпа по 27, і більше того, ще й збільшили ціни відносно минулої осені. Інші розумники дивляться на той бєспрєдєл, і думають, а чим ми гірші, а нехай ті бєспрєдєльщики заплатять нам за послуги на +20%. І пішло поїхало. І маємо +20% на все. Наступного року, до ворожки не ходи, буде ще +20% на все.
Та й загалом. Хотіли у Европу? Так будь-ласка, отримайте европейські ціни. Ну поки що не на все, але до того все і йде.
Комуналка ще навіть не східноевропейська, тобто, далі буде ще дорожче, а потім ще. Тим більше, що скасували держконтроль цін на гарячу воду, опалення, електрику, тобто, вже цієї зими місцеві ради можуть заряджати ракету ту зе мун на енергетики.

І, до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?
Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.
Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу. :shock:
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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