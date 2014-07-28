Додано: Чет 21 лис, 2019 22:50

Долярчик написав: prodigy написав: сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара сегодня цены на все растут в независимости от курса доллара

... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!

- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...

- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить! ... от цього я не можу, ну ніяк, зрозуміти!- ну те, що не падають ціни, то я ще зрозуміти можу(бо, деякий товар продається не один місяць..... і ті, торгові точки/маркети, які мають ще багато товару закупленого по курсу 27-26 і ще не продали його..... не хочуть зменшувати ціну...- але, чому РОСТУТ ЦІНИ майже на все - ну ніяк мені на голову не налазить!

А що тут розуміти.Одні розумники не хочуть знижувати ціни за товар закуплений тіпа по 27, і більше того, ще й збільшили ціни відносно минулої осені. Інші розумники дивляться на той бєспрєдєл, і думають, а чим ми гірші, а нехай ті бєспрєдєльщики заплатять нам за послуги на +20%. І пішло поїхало. І маємо +20% на все. Наступного року, до ворожки не ходи, буде ще +20% на все.Та й загалом. Хотіли у Европу? Так будь-ласка, отримайте европейські ціни. Ну поки що не на все, але до того все і йде.Комуналка ще навіть не східноевропейська, тобто, далі буде ще дорожче, а потім ще. Тим більше, що скасували держконтроль цін на гарячу воду, опалення, електрику, тобто, вже цієї зими місцеві ради можуть заряджати ракету ту зе мун на енергетики.І, до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу.