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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1602160316041605
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:, до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?
Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.
Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу.

- вже, майже, рік, як я послав київстара на йух з його хитровимаханістю(хоча, домашній інет маю його) і перейшов на водУфонА :)

п. с.
- я, взагалі, їхню політику з тим ПРИМУСОВИМ переведенням на вищий тариф не розумію/злить мене це!
- ну, думаю, може за пару місяців зателефонують, запитають - чому перестав користуватись ними?... - може запропонують якісь варіанти, відносно моїх потреб.....
- і так, справді зателефонували.... - але, не випитували, ЧОМУ я їх залишив?.... а лише зразу запропонували свою якусь туфту/тариф за 100грн +!
- ну, типу там якісь плюшки і т. д..... - а мені нах то?!
- я і так мужньо терпів, коли мене з 35, перевели на 55....-а от коли черговий раз, перевели мене на 75(і це все на протязі року) - я тупо перестав поповнювати його, а перейшов на водУфонА, на пакет, якого зараз вже немає - за 10грн/міс!- і мені вистачає!
- навіть, якшо залізу по-за межами пакету, то все рівно, вкладаюсь в 50грн/міс!
- тож, нехай, київстар сосе..... або "перепрошує" мене! :)
- дурні, не хотіли мати з мене по 55грн/міс - мають тепер НУЛЬ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:31

Долярчик,
3Mob не пробували?
Тарифи:
Green 10грн/місяць,
річний 250грн/рік (21грн/місяць в перерахунку),
річний+ 365грн/рік (31грн/місяць в перерахунку).
http://3mob.ua/prices-individual
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:56

  10/9/9 написав:Долярчик,
3Mob не пробували?
Тарифи:
Green 10грн/місяць,
річний 250грн/рік (21грн/місяць в перерахунку),
річний+ 365грн/рік (31грн/місяць в перерахунку).
http://3mob.ua/prices-individual

Покриття слабеньке.
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