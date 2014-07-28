10/9/9 написав:, до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили? Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше. Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу.
- вже, майже, рік, як я послав київстара на йух з його хитровимаханістю(хоча, домашній інет маю його) і перейшов на водУфонА
п. с. - я, взагалі, їхню політику з тим ПРИМУСОВИМ переведенням на вищий тариф не розумію/злить мене це! - ну, думаю, може за пару місяців зателефонують, запитають - чому перестав користуватись ними?... - може запропонують якісь варіанти, відносно моїх потреб..... - і так, справді зателефонували.... - але, не випитували, ЧОМУ я їх залишив?.... а лише зразу запропонували свою якусь туфту/тариф за 100грн +! - ну, типу там якісь плюшки і т. д..... - а мені нах то?! - я і так мужньо терпів, коли мене з 35, перевели на 55....-а от коли черговий раз, перевели мене на 75(і це все на протязі року) - я тупо перестав поповнювати його, а перейшов на водУфонА, на пакет, якого зараз вже немає - за 10грн/міс!- і мені вистачає! - навіть, якшо залізу по-за межами пакету, то все рівно, вкладаюсь в 50грн/міс! - тож, нехай, київстар сосе..... або "перепрошує" мене! - дурні, не хотіли мати з мене по 55грн/міс - мають тепер НУЛЬ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
10/9/9 написав:Долярчик, 3Mob не пробували? Тарифи: Green 10грн/місяць, річний 250грн/рік (21грн/місяць в перерахунку), річний+ 365грн/рік (31грн/місяць в перерахунку). http://3mob.ua/prices-individual
10/9/9 написав:Долярчик, 3Mob не пробували? Тарифи: Green 10грн/місяць, річний 250грн/рік (21грн/місяць в перерахунку), річний+ 365грн/рік (31грн/місяць в перерахунку). http://3mob.ua/prices-individual
Покриття слабеньке.
3моб работает в зоне водавфона (нац. роуминг). Т.е. покрытие такое же, как и у водафона. А вот интернет даже от водафона скорее всего до 3G и не выше.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
10/9/9 написав:Долярчик, 3Mob не пробували? Тарифи: Green 10грн/місяць, річний 250грн/рік (21грн/місяць в перерахунку), річний+ 365грн/рік (31грн/місяць в перерахунку). http://3mob.ua/prices-individual
... моя дружина на цьому....(заради інету)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... напевно, цього разу, Сінус буде "ай, мАлАдеЦ!" ...але, ще не вечір! - і як співають у відомій пісні: "пАдАждьом, твою м...!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!