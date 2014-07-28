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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:33
Долярчик написав:
... напевно, цього разу, Сінус буде "ай, мАлАдеЦ!"
...але, ще не вечір!
- і як співають у відомій пісні: "пАдАждьом, твою м...!"
А Харків проти! В тому сенсі, що наразі Харків, Кіті роздріб, 24,20.
Від Харкова до Сінуса 40коп.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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10/9/9
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Додано: Вів 26 лис, 2019 23:14
Долярчик написав: 10/9/9 написав:
, до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?
Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.
Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу.
- вже, майже, рік, як я послав київстара на йух з його хитровимаханістю(хоча, домашній інет маю його) і перейшов на водУфонА
п. с.
- я, взагалі, їхню політику з тим ПРИМУСОВИМ переведенням на вищий тариф не розумію/злить мене це!
- ну, думаю, може за пару місяців зателефонують, запитають - чому перестав користуватись ними?... - може запропонують якісь варіанти, відносно моїх потреб.....
- і так, справді зателефонували.... - але, не випитували, ЧОМУ я їх залишив?.... а лише зразу запропонували свою якусь туфту/тариф за 100грн +!
- ну, типу там якісь плюшки і т. д..... - а мені нах то?!
- я і так мужньо терпів, коли мене з 35, перевели на 55....-а от коли черговий раз, перевели мене на 75(і це все на протязі року) - я тупо перестав поповнювати його, а перейшов на водУфонА, на пакет, якого зараз вже немає - за 10грн/міс!- і мені вистачає!
- навіть, якшо залізу по-за межами пакету, то все рівно, вкладаюсь в 50грн/міс!
- тож, нехай, київстар сосе..... або "перепрошує" мене!
- дурні, не хотіли мати з мене по 55грн/міс - мають тепер НУЛЬ!
я абонент юмс-мтс-водафон з 2002 року.
і з власного досвіду знаю що все те що вас злить в київстарі - в них так само
вони йдуть на поступки тільки коли перестаєш користуватися їх послугою.
ЗІ
два роки назад перейшов на київстар. після того як вони ввели послугу два інета в одному пакеті. за 100 грн маю інет на стаціонарі, на смартфоні та додаткову сімку для додаткового пристрою (планшет або модем за бажанням).
а водафон вже запропонував пакет за 30 грн аби тільки повернувся.
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