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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1603160416051606
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:33

  Долярчик написав:... напевно, цього разу, Сінус буде "ай, мАлАдеЦ!" :D
...але, ще не вечір!
- і як співають у відомій пісні: "пАдАждьом, твою м...!" :D

А Харків проти! В тому сенсі, що наразі Харків, Кіті роздріб, 24,20. :shock:
Від Харкова до Сінуса 40коп.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:14

  Долярчик написав:
  10/9/9 написав:, до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?
Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.
Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу.

- вже, майже, рік, як я послав київстара на йух з його хитровимаханістю(хоча, домашній інет маю його) і перейшов на водУфонА :)

п. с.
- я, взагалі, їхню політику з тим ПРИМУСОВИМ переведенням на вищий тариф не розумію/злить мене це!
- ну, думаю, може за пару місяців зателефонують, запитають - чому перестав користуватись ними?... - може запропонують якісь варіанти, відносно моїх потреб.....
- і так, справді зателефонували.... - але, не випитували, ЧОМУ я їх залишив?.... а лише зразу запропонували свою якусь туфту/тариф за 100грн +!
- ну, типу там якісь плюшки і т. д..... - а мені нах то?!
- я і так мужньо терпів, коли мене з 35, перевели на 55....-а от коли черговий раз, перевели мене на 75(і це все на протязі року) - я тупо перестав поповнювати його, а перейшов на водУфонА, на пакет, якого зараз вже немає - за 10грн/міс!- і мені вистачає!
- навіть, якшо залізу по-за межами пакету, то все рівно, вкладаюсь в 50грн/міс!
- тож, нехай, київстар сосе..... або "перепрошує" мене! :)
- дурні, не хотіли мати з мене по 55грн/міс - мають тепер НУЛЬ!

я абонент юмс-мтс-водафон з 2002 року.
і з власного досвіду знаю що все те що вас злить в київстарі - в них так само :mrgreen:
вони йдуть на поступки тільки коли перестаєш користуватися їх послугою.

ЗІ
два роки назад перейшов на київстар. після того як вони ввели послугу два інета в одному пакеті. за 100 грн маю інет на стаціонарі, на смартфоні та додаткову сімку для додаткового пристрою (планшет або модем за бажанням).
а водафон вже запропонував пакет за 30 грн аби тільки повернувся.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Faceless
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  #<1 ... 1603160416051606
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