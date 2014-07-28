Долярчик написав:

10/9/9 написав: , до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?

Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.

Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу. , до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу.

- вже, майже, рік, як я послав київстара на йух з його хитровимаханістю(хоча, домашній інет маю його) і перейшов на водУфонАп. с.- я, взагалі, їхню політику з тим ПРИМУСОВИМ переведенням на вищий тариф не розумію/злить мене це!- ну, думаю, може за пару місяців зателефонують, запитають - чому перестав користуватись ними?... - може запропонують якісь варіанти, відносно моїх потреб.....- і так, справді зателефонували.... - але, не випитували, ЧОМУ я їх залишив?.... а лише зразу запропонували свою якусь туфту/тариф за 100грн +!- ну, типу там якісь плюшки і т. д..... - а мені нах то?!- я і так мужньо терпів, коли мене з 35, перевели на 55....-а от коли черговий раз, перевели мене на 75(і це все на протязі року) - я тупо перестав поповнювати його, а перейшов на водУфонА, на пакет, якого зараз вже немає - за 10грн/міс!- і мені вистачає!- навіть, якшо залізу по-за межами пакету, то все рівно, вкладаюсь в 50грн/міс!- тож, нехай, київстар сосе..... або "перепрошує" мене!- дурні, не хотіли мати з мене по 55грн/міс - мають тепер НУЛЬ!