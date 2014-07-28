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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 01 гру, 2019 11:51
24,48 на чергову дату
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Нед 01 гру, 2019 14:00
24,20
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 01 гру, 2019 14:44
должен быть рывок!
25,67
В новый год - с новым курсом!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:21
отскок будет от 21,5 - 22 и вверх ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:25
yama написав:отскок будет от 21,5 - 22 и вверх ...
Так дайте прогноз:)
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Faceless
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