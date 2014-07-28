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Додано: Нед 01 гру, 2019 14:44
должен быть рывок!
25,67
В новый год - с новым курсом!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 01 гру, 2019 18:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
отскок будет от 21,5 - 22 и вверх ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 01 гру, 2019 18:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Так дайте прогноз:)
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... ооооо, цього разу мені подобається відрив мого прогнозу від колег!
- цікаво, як інші спрогнозують...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
24.30
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:03
то же и с курсом может быть.
Явно хотят закрыть год с курсом ниже 24.
ощущается прямопротивоположная ситуация, как с курсом 30+ в начале 2015. Очень многих не устраивает нынешний позорно низкий курс - но продолжают натягивать дальше
П.С. И опять моя "любимая обманка" в центре зажигает, - на этот раз, сегодня 23,78 / 26,2 д...б...ять
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