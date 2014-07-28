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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1604160516061607
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:51

24,48 на чергову дату
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:44

должен быть рывок!
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В новый год - с новым курсом!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

отскок будет от 21,5 - 22 и вверх ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

yama написав:отскок будет от 21,5 - 22 и вверх ...
Так дайте прогноз:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... ооооо, цього разу мені подобається відрив мого прогнозу від колег!
- цікаво, як інші спрогнозують...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

24.30
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:03

  uaprofi написав:должен быть рывок!
25,67
В новый год - с новым курсом!


Мы никак не могли понять формат вчерашнего заседания на котором обсуждались коммунальные тарифы. Чисто аппаратное совещание с присутствием премьер-министра, без министра инфраструктуры и финансов, с блаженно улыбающимся Богданом, как то не вписывалось ни в какие форматы. С утра пришла информация все прояснившая. Это было заседание по подготовке новогоднего обращения президента и тезисов его доклада. Все правильно "Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение" - Зеленский . Что будет потом в январе не особо беспокоит эту команду.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

то же и с курсом может быть.
Явно хотят закрыть год с курсом ниже 24. :?

ощущается прямопротивоположная ситуация, как с курсом 30+ в начале 2015. Очень многих не устраивает нынешний позорно низкий курс - но продолжают натягивать дальше :?

П.С. И опять моя "любимая обманка" в центре зажигает, - на этот раз, сегодня 23,78 / 26,2 :mrgreen: д...б...ять
Alex2007
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