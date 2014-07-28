Додано: Нед 01 гру, 2019 20:25

Можете бросать в меня тапки, но всё тверже убеждение, что всё происходящее с курсом - диверсия очень умных людей против глупого большинства.

Люди зарабатывают нормальные деньги, окучивая по немногу массовку.

Я подсчитал, что за последние месяцы я потерял примерно по цене хороший холодильник, и я понимаю, что кто-то холодильник мой нашёл. И я не люблю этих людей, которые пользуются сейчас моим холодильником. Имя петрушек, коими кукловодят понятны - Гончарук, Гетманцев, Маркарова, скопище грантоедов из Офиса реформ,которые взяли большинство в правительстве и среди глав комитетов Рады и навесили лапшу Зеленскому на уши, сам Зеленский ни бельмеса не понимающий в экономике, имя выгодоприобретателей многие тоже знают, многие догадываются.



24.15 на 15.12

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.