RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1605160616071608
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Сохраню предыдущий 23,70!
Без дальнейшего продавливания курса вниз заначки не вытрясешь из нас! ;)
SAndriy1
 
Повідомлень: 374
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:08

Зображення

Поздоровляємо переможців ІV етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - Facelessз похибкою трохи більше 1 коп. Друга перемога!
ІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи більше 2 коп
ІІІ місце - freeze трохи менше 5 коп
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26058
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6110 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на середину місяця - 23,91.
Востаннє редагувалось Faceless в Пон 02 гру, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Я мав на увазі середину грудня, як і вказано в таблиці вище
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26058
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6110 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:43

  Faceless написав:Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на кінець місяця - 23,91.

А на середину?
SAndriy1
 
Повідомлень: 374
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:54

  SAndriy1 написав:
  Faceless написав:Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на кінець місяця - 23,91.

А на середину?

То на середину, я туплю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26058
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6110 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 1605160616071608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], pavel159 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7528
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 9188
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79152)
02.12.2019 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.