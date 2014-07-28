Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд. Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на середину місяця - 23,91.
Востаннє редагувалось Faceless в Пон 02 гру, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Причина:Я мав на увазі середину грудня, як і вказано в таблиці вище
Faceless написав:Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд. Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на кінець місяця - 23,91.
Faceless написав:Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд. Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на кінець місяця - 23,91.
Дотримуюсь тієї ж думки, що і Алех з Фрізом , тобто на подальший загін на зміцнення і з теорією про холодильник теж згоден. Але очікую на середину місяця невеличкий відскок, тобто хай буде 24,3 на середину місяця.