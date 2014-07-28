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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1605160616071608
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Сохраню предыдущий 23,70!
Без дальнейшего продавливания курса вниз заначки не вытрясешь из нас! ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:08

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Поздоровляємо переможців ІV етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - Facelessз похибкою трохи більше 1 коп. Друга перемога!
ІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи більше 2 коп
ІІІ місце - freeze трохи менше 5 коп
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на середину місяця - 23,91.
Востаннє редагувалось Faceless в Пон 02 гру, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Я мав на увазі середину грудня, як і вказано в таблиці вище
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:43

  Faceless написав:Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на кінець місяця - 23,91.

А на середину?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:54

  SAndriy1 написав:
  Faceless написав:Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на кінець місяця - 23,91.

А на середину?

То на середину, я туплю
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Дотримуюсь тієї ж думки, що і Алех з Фрізом , тобто на подальший загін на зміцнення і з теорією про холодильник теж згоден.
Але очікую на середину місяця невеличкий відскок, тобто хай буде 24,3 на середину місяця.
sinus
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:14

На 15.12 - 24,08
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:18

Alex2007 Ваш прогноз?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

походу на середину месяца будет очередное дно (не говорю, что последнее-разворотноглобальное :twisted: - не знаю).
И ставить сильно низкую цифру тоже как-то стремно.)

Пусть в таблицу будет 23.85 на середину месяца.


п.с. а так, по идее, около 23.5 должны увидеть в декабре.
Alex2007
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