Сохраню предыдущий 23,70!
Без дальнейшего продавливания курса вниз заначки не вытрясешь из нас!
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Сохраню предыдущий 23,70!
Без дальнейшего продавливания курса вниз заначки не вытрясешь из нас!
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:08
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Середній курс прогнозів знижується, учасники потроху йдуть по тренду, хоча й спостерігаються окремі очікування росту курсу. Що логічно - зниження продовжується вже більше року, ще один місяць зарахували в тренд.
Продовжу поки ставки по тій же логіці, як і всі останні. Прогноз на середину місяця - 23,91.
Востаннє редагувалось Faceless в Пон 02 гру, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Я мав на увазі середину грудня, як і вказано в таблиці вище
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:43
А на середину?
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:54
То на середину, я туплю
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Дотримуюсь тієї ж думки, що і Алех з Фрізом , тобто на подальший загін на зміцнення і з теорією про холодильник теж згоден.
Але очікую на середину місяця невеличкий відскок, тобто хай буде 24,3 на середину місяця.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:39
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
походу на середину месяца будет очередное дно (не говорю, что последнее-разворотноглобальное - не знаю).
И ставить сильно низкую цифру тоже как-то стремно.)
Пусть в таблицу будет 23.85 на середину месяца.
п.с. а так, по идее, около 23.5 должны увидеть в декабре.
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
23.8 на 15.12, якщо не запізнився.
|