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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1607160816091610>
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:02

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

А от мені здається, що їхня мета ще не досягнута!
Хоч курс і просадили більш, аніж на 10% (середній у 2018 був 27.2), але черг аби здати $ (як у 2008) і досі ж нема!!

То чому б не -14% (23.4/27.2)
(Цікаво, чи був курс 4.3/$ 08.2008?)
Та й прохід нижче 23.4 – неябияк натисне на нерви.
Бо
* 23.4 – все ще ніби натякає на зростання (а 24.8 – ще й у геометричній прогресії!)
* 22.2 – "стабільність".
* 21.0 – "шеф, всьо пропало" :)

Хоча...
І це не гарантовано.
Роки два тому я вже припускав, що прогнозовані тренди мали би ламати.
Прикро, що Порох не зробив цього у 2018... Але, може, він і нк хотів премогти у 2019!?


Лютий 2018:
  M-A-X написав:
  Bobua написав:2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?


А не лучше знать цикл, чем полная неразбериха?


Ви неправильно зрозуміли отой уривок мого тексту (вище на сторінці):
Панує поширена думка, що влітку курс просяде і т.д.
Це навіть намагаються пояснювати якоюсь аграрністю України. Циклами...
Хоча, не дуже віриться. Якби НБУ захотів – не було би провалу курсу влітку. Хіба що на якихось пів-гривні (/27 = 1.9% == ніщо.)
Бо що завадить НБУ емітувати як завгодно багато грошей, викупити всю зайву валюту, а потім продавати її всю зиму з націнкою? (І, при цьому, виводити з обігу зайві, літні гривні)
Лише жадібність...
Схоже комусь, десь... дуже вигідно оббирати аграріїв низьким курсом влітку, а імпортерів – великим курсом взимку.
Але є два "але":
1) чи так само вигідними будуть ці "розваги" (для диригентів цієї вистави) у рік перед виборами?
2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?


Тобто.
Дирегенти знають цикл. І знатимуть його (майже) завжди, бо на те вони й диригенти...
Але, вже (майже) всі люди нині "увірували", що, влітку – дешевий долар, взимку – дорогий (©:)). Кілька останніх років їх вперто до цього привчали. Так само як привчали до $ по 5 і по 8...
"Віруючі" в $ по 5 і по 8 – вже зійшли з дистанції. А дехто з них потрапив навіть у рабство – за валютним кредитом...
А от "віруючі" в циклічність гривні – починають нахабніти і запускати зубки в гойдалкового пирога.
А отже, що має статись? Правильно. Прийде "зубна фея" – як і наприкінці літа 2008р...

Крім того, цей рік – передвиборний.
Навіщо у такий час нервувати людей стрибками курсу?
Не бачу в тому логіки. Значно ж простіше зафіксувати (десь, колись... зараз?) високий курс, друкувати необмежено гривню (для викупу надлишків валюти), а потім, через рік (?) продавати валюту для забезпечення "супер-пупер-стабільного курсу". Можливо – при цьому буде не такою значною фін.вигода диригентів. Але ж, цього року якраз би вистачило для стирання (з пам'яті людей) всіх минулорічних гойдалок. А отже – для забезпечення гарних результаттів виборів.

Втім, це лише моя думка. Чорт зна які у них плани. :)


Але, припущення що ситуація 100% керована – має сенс.
Причому – у всьому.
Про фіктивне "глоб.потепліннія" та інші страхи – чит. книгу "Держава Страху" Майкла Крайтона.
Навіть у криптах ситуація – найімовірніше керована. Бо от нині, наприклад, люди чомусь "увірували" в якусь "незалежність і анонімність криптовалют". Пишуть про це довгі повідомлення: viewtopic.php?p=4298138#p4298138
Але, якщо подумати, то вкрай важко збагнути звідки ж беруться такі чутки. От мені здавалось, що все просто: людина переводить зі свого рахунку гроші на ел.гаманець – і все, він вже "спалився", він вже прив'язаний (десь у таємних базах) до ІІН! Купує людина крипти – і все, їх незнищенні номери вже зв'язані з гаманцем і ІІН. Купує хтось якусь нелегальну продукцію за ті крипти – і все, вже є всі докази вчинення злочину... Вже є спосіб притиснути людину – просто попорпавшись в ел.базах даних... Вже навіть і не потрібне дороге й складне стеження – бо клієнти злодіїв самі "паляться".
Нащо забороняти таку чудову технологію, навіть якщо її і використали деякі несвідомі "таварісчі" – для Піраміди?
І як у таких умовах можна вважати крипти "засобами для анонімних розрахунків" – для мене то загадка.
Але люди чомусь у це вірять... І навіть, ґрунтуючись на цьому, наділяють суто пірамідні крипти – якоюсь "собівартістю".


Повертаючись до курсу $, можу підсумувати, що вгадати дрібні, короткострокові ходи "диригентів" – майже нереально.
Ми, люди, повинні відстежувати "цунамі", як-от було після 2013р. І якось їх уникати.
Саме у цьому, на мою думку, головне призначення форуму. А не у пошуках способів "як і де би щось вкрасти" (на ефемерних коливаннях курсу? чи у фін.пірамідах?)


І хіба не очевидно: щойно щось стає надто добрим – воно перестає бути правдою.
Це стосується і "віри" в $ по 5 чи 8 (при депозитах зі ставками +25% річних, чистими, в гривні).
І "віри" в крипти, які "добувають гроші з повітря".

А, отже, й "віри" в:
* циклічність курсу гривні, на якій щороку ніби-то можна заробляти більше, аніж на депозитах або й ризикових інвестиціях.
* стабільність курсу гривні (при депо-ставках на 10% вищих аніж валютні).

Втім, це лише моя думка. Хто зна, скільки ми заробляємо на всіляких бурштинах? Може воно все-все перекриває...? ;)

viewtopic.php?p=4299659#p4299659
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:28

  Bobua написав:А, отже, й "віри" в:
* циклічність курсу гривні, на якій щороку ніби-то можна заробляти більше, аніж на депозитах або й ризикових інвестиціях.
* стабільність курсу гривні (при депо-ставках на 10% вищих аніж валютні).

Втім, це лише моя думка. Хто зна, скільки ми заробляємо на всіляких бурштинах? Може воно все-все перекриває...? ;)

viewtopic.php?p=4299659#p4299659


отвечу на:депо-ставках на 10% вищих аніж валютні

кредиты населению банки выдают в гривне под (30% и больше), так почему бы не занимать у населения под 10% плюс.
низкие ставки по валютным депо-это "дедолларизация"
валюта нужна банкам "поскольку-постольку"(закрыть требование клиентов и не более) , при стабильной ситуации в стране(и в какой-то мере в экономике)-ставки о валютным депо будут продолжать снижаться, так что держать деньги в банке будут "ради сохранности".

а потом очередной шухер и народ станет выводить вклады из БС и ставочки снова поднимут ...все циклично (как и кризисы) в Украине
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 20:01

Щось якось всі аж занадто увірували в саму сильну валюту у світі. Картина олією, ну просто як в нашій раші. :lol:
Тут як би раптово 24,5-25,0 не отримати з продовженням вгору.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 08:05

  10/9/9 написав:Щось якось всі аж занадто увірували в саму сильну валюту у світі. Картина олією, ну просто як в нашій раші. :lol:
Тут як би раптово 24,5-25,0 не отримати з продовженням вгору.

... ну да, ну да..... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 12:11

  Долярчик написав:... ну да, ну да..... :mrgreen:

ОВГЗ - охрана, отмена!

https://dt.ua/ECONOMICS/mvf-vidilit-ukr ... 2262_.html
"МВФ виділить Україні протягом трьох років 4 мільярди спеціальних прав запозичення - це близько 5,5 мільярдів доларів."
А під це бабло МОЖУТЬ надрукувати кілька десятків мільярдів гривні, і чим вищим буде курс, тим БІЛЬШЕ МОЖУТЬ надрукувати.

Тому, поки ще є можливість,
из гривны бегите, глупцы:

https://youtu.be/maQSDd87DWg?t=128
:shock:

І це ще не було зустрічі 9-го.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:50

10/9/9
.. навітт, НАВІТЬ, якщо на секунду подумати, що курс піде до 24,50-25 - то...... то якось, все одно смішно, відносно літневого курсу 26,хх :!: :idea: :mrgreen:
... от 27 і вище - оце вже серйозно!
- а так, то "дєтский лєпєт на полянє"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:00

  Долярчик написав:10/9/9
.. навітт, НАВІТЬ, якщо на секунду подумати, що курс піде до 24,50-25 - то...... то якось, все одно смішно, відносно літневого курсу 26,хх :!: :idea: :mrgreen:
... от 27 і вище - оце вже серйозно!
- а так, то "дєтский лєпєт на полянє"! :mrgreen:

І що я думаю про червоні лінії?
Прийшов, побачив, купив$.
Се-ля-ві.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

.... так, так - всі бачать курс на табло, але до 15-го числа - ще не вечір! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Alex2007 написав:П.С. И опять моя "любимая обманка" в центре зажигает, - на этот раз, сегодня 23,78 / 26,2 :mrgreen: д...б...ять

Так вот сегодня эта же неоднократно упоминаемая "моя любимая обмАнка" вечером рисовала 23.3 - 23.5 (т.е. без двухгрн.спреда, протер глаза для проверки - нет, не ошибся). А рядом обычно нормальная обменка показывает 23.35 - 23.60).
Ничего не понимаю - что существенно поменялось по сравнению с прошлыми годами я хз; что не было, например, заробитчан, на которых очень часто сейчас ссылаются как на гиперкурсообразующий фактор. А это накопление остатков на корсчетах - это вообще как понимать?

П.С. Короче, зря заходил на форум, сделал себе нервы на ночь глядя.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Alex2007 написав:П.С. Короче, зря заходил на форум, сделал себе нервы на ночь глядя.


У меня какое то чувство из раздела интуиции, что конец падения доллара уже совсем рядом. Проверим
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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