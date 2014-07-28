Хоч курс і просадили більш, аніж на 10% (середній у 2018 був 27.2), але черг аби здати $ (як у 2008) і досі ж нема!!
То чому б не -14% (23.4/27.2)
(Цікаво, чи був курс 4.3/$ 08.2008?)
Та й прохід нижче 23.4 – неябияк натисне на нерви.
Бо
* 23.4 – все ще ніби натякає на зростання (а 24.8 – ще й у геометричній прогресії!)
* 22.2 – "стабільність".
* 21.0 – "шеф, всьо пропало"
Хоча...
І це не гарантовано.
Роки два тому я вже припускав, що прогнозовані тренди мали би ламати.
Прикро, що Порох не зробив цього у 2018... Але, може, він і нк хотів премогти у 2019!?
Лютий 2018:
Ви неправильно зрозуміли отой уривок мого тексту (вище на сторінці):
Панує поширена думка, що влітку курс просяде і т.д.
Це навіть намагаються пояснювати якоюсь аграрністю України. Циклами...
Хоча, не дуже віриться. Якби НБУ захотів – не було би провалу курсу влітку. Хіба що на якихось пів-гривні (/27 = 1.9% == ніщо.)
Бо що завадить НБУ емітувати як завгодно багато грошей, викупити всю зайву валюту, а потім продавати її всю зиму з націнкою? (І, при цьому, виводити з обігу зайві, літні гривні)
Лише жадібність...
Схоже комусь, десь... дуже вигідно оббирати аграріїв низьким курсом влітку, а імпортерів – великим курсом взимку.
Але є два "але":
1) чи так само вигідними будуть ці "розваги" (для диригентів цієї вистави) у рік перед виборами?
2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?
Тобто.
Дирегенти знають цикл. І знатимуть його (майже) завжди, бо на те вони й диригенти...
Але, вже (майже) всі люди нині "увірували", що, влітку – дешевий долар, взимку – дорогий (©:)). Кілька останніх років їх вперто до цього привчали. Так само як привчали до $ по 5 і по 8...
"Віруючі" в $ по 5 і по 8 – вже зійшли з дистанції. А дехто з них потрапив навіть у рабство – за валютним кредитом...
А от "віруючі" в циклічність гривні – починають нахабніти і запускати зубки в гойдалкового пирога.
А отже, що має статись? Правильно. Прийде "зубна фея" – як і наприкінці літа 2008р...
Крім того, цей рік – передвиборний.
Навіщо у такий час нервувати людей стрибками курсу?
Не бачу в тому логіки. Значно ж простіше зафіксувати (десь, колись... зараз?) високий курс, друкувати необмежено гривню (для викупу надлишків валюти), а потім, через рік (?) продавати валюту для забезпечення "супер-пупер-стабільного курсу". Можливо – при цьому буде не такою значною фін.вигода диригентів. Але ж, цього року якраз би вистачило для стирання (з пам'яті людей) всіх минулорічних гойдалок. А отже – для забезпечення гарних результаттів виборів.
Втім, це лише моя думка. Чорт зна які у них плани.
Але, припущення що ситуація 100% керована – має сенс.
Причому – у всьому.
Про фіктивне "глоб.потепліннія" та інші страхи – чит. книгу "Держава Страху" Майкла Крайтона.
Навіть у криптах ситуація – найімовірніше керована. Бо от нині, наприклад, люди чомусь "увірували" в якусь "незалежність і анонімність криптовалют". Пишуть про це довгі повідомлення: viewtopic.php?p=4298138#p4298138
Але, якщо подумати, то вкрай важко збагнути звідки ж беруться такі чутки. От мені здавалось, що все просто: людина переводить зі свого рахунку гроші на ел.гаманець – і все, він вже "спалився", він вже прив'язаний (десь у таємних базах) до ІІН! Купує людина крипти – і все, їх незнищенні номери вже зв'язані з гаманцем і ІІН. Купує хтось якусь нелегальну продукцію за ті крипти – і все, вже є всі докази вчинення злочину... Вже є спосіб притиснути людину – просто попорпавшись в ел.базах даних... Вже навіть і не потрібне дороге й складне стеження – бо клієнти злодіїв самі "паляться".
Нащо забороняти таку чудову технологію, навіть якщо її і використали деякі несвідомі "таварісчі" – для Піраміди?
І як у таких умовах можна вважати крипти "засобами для анонімних розрахунків" – для мене то загадка.
Але люди чомусь у це вірять... І навіть, ґрунтуючись на цьому, наділяють суто пірамідні крипти – якоюсь "собівартістю".
Повертаючись до курсу $, можу підсумувати, що вгадати дрібні, короткострокові ходи "диригентів" – майже нереально.
Ми, люди, повинні відстежувати "цунамі", як-от було після 2013р. І якось їх уникати.
Саме у цьому, на мою думку, головне призначення форуму. А не у пошуках способів "як і де би щось вкрасти" (на ефемерних коливаннях курсу? чи у фін.пірамідах?)
І хіба не очевидно: щойно щось стає надто добрим – воно перестає бути правдою.
Це стосується і "віри" в $ по 5 чи 8 (при депозитах зі ставками +25% річних, чистими, в гривні).
І "віри" в крипти, які "добувають гроші з повітря".
А, отже, й "віри" в:
* циклічність курсу гривні, на якій щороку ніби-то можна заробляти більше, аніж на депозитах або й ризикових інвестиціях.
* стабільність курсу гривні (при депо-ставках на 10% вищих аніж валютні).
Втім, це лише моя думка. Хто зна, скільки ми заробляємо на всіляких бурштинах? Може воно все-все перекриває...?
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