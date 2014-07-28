Панує поширена думка, що влітку курс просяде і т.д.

Це навіть намагаються пояснювати якоюсь аграрністю України. Циклами...

Хоча, не дуже віриться. Якби НБУ захотів – не було би провалу курсу влітку. Хіба що на якихось пів-гривні (/27 = 1.9% == ніщо.)

Бо що завадить НБУ емітувати як завгодно багато грошей, викупити всю зайву валюту, а потім продавати її всю зиму з націнкою? (І, при цьому, виводити з обігу зайві, літні гривні)

Лише жадібність...

Схоже комусь, десь... дуже вигідно оббирати аграріїв низьким курсом влітку, а імпортерів – великим курсом взимку.

Але є два "але":

1) чи так само вигідними будуть ці "розваги" (для диригентів цієї вистави) у рік перед виборами?

2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?

