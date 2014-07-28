Alex2007 написав: freeze написав:
Alex2007 написав:П.С. Короче, зря заходил на форум, сделал себе нервы на ночь глядя.
У меня какое то чувство из раздела интуиции, что конец падения доллара уже совсем рядом. Проверим
Хотелось бы чтоб уже настала нормализация курса. Мне хоть сдавать и не надо, но бесят текущие котировки, "просадка" и неопределенность.
п.с. На недельном таймфрейме на графике уже идет жесткая перекупленность гривни. А вот по месячному - теоретически есть еще куда падать.
Пусть знатоки кидают в меня тапками, но происходящее напоминает мне иррационального индейца из произведений Костаньеды.
Не может курс укрепляться при невыполнении бюджета, отрицательном балансе, падении промпроизводства и отсутствии реальных инвестиций в экономику.
Если все держится на пирамиде ОВГЗ, переводах заробитчан и удачном урожае подсолнечника, то происходящее мне напоминает Дурдом солнышко во главе с лже-доцентом Гончаруком.
Из ТГ:
Объяснения Гончарука почему не падают цены, когда укрепляется гривна, в точности повторяют старый советский анекдот:
Почему в магазинах нет мяса?
Мы идем к коммунизму семимильными шагами, скот за нами не поспевает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.